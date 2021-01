Colégio de Vilamoura recolhe 1,5 toneladas de alimentos

A comunidade educativa do Colégio Internacional de Vilamoura recolheu durante a sua campanha de Natal cerca de uma tonelada e meia de alimentos, entregues posteriormente a famílias carenciadas do concelho de Loulé, anunciou a instituição de ensino.

Os alimentos recolhidos foram doados ao Refeitório Social de Quarteira, à Associação Existir, à Algarve Network for Families in Need e incluídos em cabazes entregues a famílias carenciadas do concelho algarvio.

Além de produtos alimentares, foram também angariadas roupas e calçado, livros e brinquedos e vendidas rifas para apoiar o projeto Big Hand, que apadrinha cinco crianças moçambicanas.

Para o diretor da Associação Existir, esta recolha de alimentos permitiu “reforçar o apoio à sua comunidade numa situação de crise e de pandemia”, segundo o comunicado.

“Estimular nos alunos os valores como a interajuda e partilha fazem parte do projeto educativo do Colégio Internacional de Vilamoura”, refere a instituição.

A organização desta campanha solidária foi dinamizada pela associação de estudantes CIV – Student Representative Council.

