Colisão entre dois barcos de recreio resulta num ferido ligeiro na Culatra

Um homem de 75 anos, de nacionalidade espanhola, ficou ferido na sequência de uma colisão entre duas embarcações de recreio que ocorreu esta manhã, dia 27, junto ao porto de pesca da ilha da Culatra (Faro).

O alerta foi recebido pelas 09:30, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar que tinha ocorrido uma colisão entre duas embarcações de recreio, tendo sido ativados de imediato para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Olhão e uma embarcação da Estação Salva-vidas de Olhão, com elementos dos Bombeiros Voluntários de Faro a bordo.

À chegada ao local constatou-se que o tripulante de uma das embarcações de recreio apresentava ferimentos ligeiros e algumas escoriações no corpo, tendo sido resgatado pelos tripulantes da Estação Salva-vidas e auxiliado pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Faro até à chegada às instalações da Estação Salva-vidas de Olhão, onde aguardava uma ambulância que efetuou o transporte da vítima para uma unidade hospitalar.

Os dois tripulantes da segunda embarcação de recreio, por se encontrarem bem fisicamente e sem necessidade de assistência médica, acabaram por abandonar o local pelos próprios meios.