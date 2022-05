Colisão entre motociclo e pesado de recolha de lixo provoca um morto

Uma colisão entre um motociclo e um veículo pesado ocorrida este domingo, na Estrada Nacional (EN) 2, no Ameixial (Loulé), provocou um morto e um ferido ligeiro, disse fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o acidente ocorreu por volta das 16:52, ao quilómetro 690 da EN2, e vitimou o condutor do motociclo, um homem, com 43 anos.

A fonte adiantou que, do embate entre o motociclo e um pesado de recolha de resíduos sólidos, resultou também um ferido ligeiro, um jovem de 14 anos, que seguia no veículo de duas rodas.

Para o local do acidente foram mobilizados 21 operacionais dos bombeiros voluntários de Loulé e de São Brás de Alportel, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo a fonte, foi também acionado um helicóptero do INEM, “tendo médico do meio aéreo declarado o óbito do condutor do motociclo no local”.

As causas que levaram à colisão dos dois veículos estão a ser apuradas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.