Protagonizado pelo dinamarquês Jonas Vingegaard, na 18 ª etapa da Volta à França, no rescaldo dos Pirinéus, e numa altura em que o seu mais direto competidor Tadej Pogaçar, quando ambos desciam a grande velocidade a penúltima montanha, o Col de Spandelles, para atacarem, a seguir, a categoria especial do Hautacam, onde estava instalada a meta, Pogaçar caíu, deixando Vingegaard isolado e, perante o sucedido, em condições de ganhar uma vantagem substancial.

Para surpresa de alguns, os que, infelizmente, consideram o fair play uma…treta, mas, que, para muitos, felizmente, puderam observar a nobre atitude do dinamarquês ao se aperceber da queda do seu adversário, em vez de acelerar travou o andamento e foi aguardando pela aproximação do esloveno, algum tempo depois, com os calções rasgados e a escorrer sangue da perna esquerda.

Pogaçar, manifestando gratidão, logo que se abeirou de Vingegaard, estendeu-lhe a mão de forma respeitosa, com o imenso mundo do ciclismo a presenciar.

Em Espanha, a ‘Marca’: “Tadej Pogaçar e Jonas Vingegaard protagonizaram um dos momentos do ano no Desporto. Pogaçar caíu depois de perder o controlo da bicicleta na gravilha. Vingegaard abrandou e foi apanhado. Os dois campeões deram depois as mãos”. Por sua vez, a BBC Sport, que revelou: “Vingegaard está um passo mais próximo de vender o Tour, depois de aumentar a vantagem na liderança numa etapa esplêndida. Num brilhante ato de desportivismo esperou e apertou a mão a Pogaçar, depois da queda do esloveno”. De França, o ‘L’Equipe’, sublinhou: “Pequeno susto para Pogaçar. Caíu a velocidade reduzida e rasgou os calções, depois de escorregar na gravilha. Saíu ileso. Vingegaard, que pouco antes quase caíra, esperou por Pogaçar, que agradeceu o gesto num aperto de mão”. De Itália, pela ‘Gazzetta dello sport’ vem a exaltação. “Vingegaard perto da vitória no Tour. E depois aquele gesto, a mão estendida a Pogaçar, ferido na perna esquerda e com o calção roto. Um fair play que exalta ainda mais um desporto de extraordinária dificuldade como o ciclismo. O gesto dos gestos”, a concluir.

E pensarmos nós no que, de viva voz, nos relatou José Manuel Delgado, na última edição do programa ‘A Quinta da Bola’: “Há uns anos, fez furor (e alguns seguidores, até) a frase de Jorge Jesus, segundo a qual o fair play era uma treta. Mas não é, é até um dos fundamentos do desporto, tão profundamente enraízado que se mostra capaz de resistir à mercantilização e industrialização do fenómeno”. Realmente, um espanto…, vindo de onde veio, até com contornos de: last but not least.

Na rota (mais) assertiva deste sulcar de ‘mares’ do campeão Jonas Vingegaard, assinale-se o reconhecimento, a homenagem prestada pelo Presidente francês Emmanuel Macond: “Demonstrou quem é o patrão da corrida. É maravilhoso ver ganhar um ciclista que até há bem pouco tempo era pescador”, enquanto fã do campeão dinamarquês.

Importará (ainda) ter em consideração que Vingegaard, antes de assinar o seu primeiro contrato profissional, tinha de ajudar os pais financeiramente, trabalhando seis horas por dia numa fábrica de peixe em Hanstholm.

Por tudo quanto representa este, diríamos que deslumbrante, gesto dos gestos do campeão dinamarquês Jonas Vingegaard, poderemos extraír a ilação de que, em nome dos valores fundamentais da Ética, não é pensando que somos, é sendo que pensamos, solidariamente responsáveis.

No Desporto como na Vida!

Humberto Gomes

*“Embaixador para a Ética no Desporto