Começa hoje a 6ª Mostra Silves Capital da Laranja

Numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Silves, a 6.ª Mostra Silves Capital da Laranja decorrerá nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, destacando a citricultura que se faz no concelho e os diversos agentes económicos ligados ao sector.

Camané, Jorge Palma e Brasa Doirada são os cabeças de cartaz desta edição, que decorrerá no espaço da zona ribeirinha junto à FISSUL. O evento cumpre as normas da DGS.

A Conferência Laranja XXI (onde especialistas debaterão temas centrais para a produção e produtores de citrinos), o “Concurso Regional de Cocktails Silves 2022” nas modalidades de After Dinner e Flairbartending, o espetáculo de marionetas “As Laranjas doces do Jesuíta” e a conhecida e habitual Marcha dos Namorados (atividade desportiva que integra o calendário de marcha-corrida do Algarve) são outros dos pontos altos do evento.

Para além da área da citricultura, estarão presentes no certame seis dezenas de expositores ligados aos vinhos, agricultura, produtos regionais, doçaria, artesanato, gastronomia, associativismo e instituições locais e regionais.

Relembre-se que destacar a citricultura, os seus produtores e os assuntos que interessam para a melhoria deste sector é o grande objetivo da Mostra Silves Capital da Laranja, que teve a sua primeira edição em fevereiro de 2017.