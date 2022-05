Comédia teatral vai estar em cena no CAPa no próximo fim de semana

A comédia teatral “Maridos” vai estar em cena na associação cultural Centro de Artes Performativas do Algarve (CAPa), em Faro, no próximo fim de semana (28 e 29 de maio), numa apresentação a cargo do Teatromosca, anunciou a organização.

A peça teatral, que conta com as atrizes Leonor Cabral, Joana Cotrim e Carolina Figueiredo, é dirigida por Pedro Alves e tem uma “encenação que joga com o exagero de uma ficção que se dilui numa realidade desconcertante”, referiu o CAPa em comunicado.

“Os maridos são desnudados pela visão das suas mulheres, por vezes, de uma maneira turva, outras vezes, de um modo cristalino, aqui mais terno e ali mais grosseiro, mas sempre acutilante, atual, provocador, num cenário onde todos nos podemos mesmo sentir em casa”, antecipou.