Comemorações dos 15 anos do Teatro das Figuras têm público mas “com regras”

No próximo dia 1 de julho comemoram-se os 15 anos da inauguração do Teatro das Figuras, obra inserida na Rede Nacional de Teatros, inaugurada aquando da iniciativa da Faro Capital Nacional da Cultura e um equipamento central no panorama cultural da região e do País.

Apesar de todas as limitações impostas ao setor cultural, motivadas pela pandemia da COVID-19, será possível ao público juntar-se à celebração destes quinze anos de atividade, sempre no estrito cumprimento das regras sanitárias em vigor.

O programa de comemorações tem início com mais um concerto transmitido em direto nas redes sociais do Teatro das Figuras, no âmbito do ciclo Bandas ao Figuras, que apresentará no dia 30 de junho às 21h30 o projecto 2143, com uma sonoridade que “une a descendência do rock psicadélico a outras paisagens musicais”.

No dia 1 de julho, quarta-feira, Tiago Vieira apresenta a performance Julieta Bebe uma Cerveja no Inferno, com sessões às 17h00, 18h00, 19h00 e 20h00, que terão lugar num espaço não

convencional e serão limitadas a um máximo de 10 pessoas cada uma. Para o criador e “partindo de uma reescrita das palavras de Julieta de William Shakespeare, pretende-se um encontro num dilúvio, um sacrifício perante a espera, a exaustão e a impossibilidade de deixar de amar. O amor como ato revolucionário longe da escravatura das relações medíocres”.

No dia 2 de julho, terá lugar o último concerto do Bandas ao Figuras, com os Puracura de João Beles, Nuno Murta e João Miau, um coletivo que “celebra, revive e rejuvenesce a música tradicional portuguesa”.

Na sexta-feira dia 3 de julho, às 18h00 desafiamos o público, num máximo de 10 participantes, a realizar uma visita guiada ao Teatro das Figuras, conduzida pelos responsáveis pela programação cultural deste equipamento – Gil Silva e Rui Gonçalves.

De seguida, às 19h30, convidamos o público a assistir no foyer do Teatro das Figuras, a uma sessão de “palavra dita sem estética com sonoridades electrónicas criadas ao vivo” pelo projeto Kilavra.

O programa encerra no dia 4 de julho, às 21h30, ao ar livre na rampa do Teatro das Figuras, com o muito aguardado concerto da Orquestra Clássica do Sul com o compositor e pianista Filipe Raposo, que interpretará, em estreia absoluta, o seu Concerto para Piano e Orquestra, uma encomenda da Orquestra Clássica do Sul em coprodução com o Teatro das Figuras. Este concerto terá lugares sentados, delimitados cumprindo as regras de distanciamento impostas, com uma lotação de mais de 200 lugares e um preço único de € 5,00.

Todos os teatros têm o seu Fantasma é o mote para um concurso de literatura infantojuvenil, que desafia os aficionados deste género de ficção a criar o “fantasma” do Teatro das Figuras, dando respostas a questões “inquietantes” como “Como se chama? Quem é? Como veio aqui parar? Tem amigos? O que gosta de fazer? É um artista? Como passa os seus dias?”

Dirigido a maiores de 12 anos, este concurso literário será lançado no dia 1 de julho ao qual poderão concorrer textos originais, em língua portuguesa, ficando o regulamento e informações adicionais disponíveis, a partir dessa data, no sítio de Internet do Teatro das Figuras.

Informação adicional sobre programação está disponível no sítio de Internet do Teatro das Figuras.