Comércio de São Brás de Alportel desfila em modo virtual

Para incentivar a economia local e promove-la pelo mundo, a Câmara Municipal de São Brás de Alportel convidou os estabelecimentos de moda do concelho para um novo projeto inspirado no desfile “São Brás Fashion”, agora disponível na internet, anunciou a autarquia.

O “São Brás Fashion” decorria anualmente durante a Feira da Serra, que este ano foi cancelada devido à pandemia de covid-19, mas agora está disponível no Facebook, Instagram, Youtube e no Meo Kanal (205 250) do município.

A estreia deste novo formato compacto aconteceu no mês passado, durante a Feira da Serra #Em Casa, e a 1 de agosto foram apresentados 18 mini desfiles de moda, um por cada estabelecimento participantes, disponíveis através de computador, tablet, smartphone e televisão.

Alibi, Ange Boutik, Babaloo, Bijorta, Brás Ótica, Instituto Visual Sambrasense, Julie Boutique, Glamour, Loja Coelho, Ótica Catarino, Ótica Graciete, Ourivesaria Catarino, Peppy, Pronto a Vestir Tininha, Sapataria A Económica, Sapataria Zé, Sublime e Xanabus foram os estabelecimentos participantes nesta iniciativa que pretende ser uma passadeira virtual à distância de um clique.

“Este projeto alternativo integra o eixo de Apoio à Economia Local, um dos pilares do Plano de Ação – Fundo Municipal de Emergência, na sequência de um inúmero conjunto de medidas que têm sido lançadas pelo município, na procura de estimular

os mais diversos setores económicos do concelho”, refere a vice-presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Marlene Guerreiro, responsável pelas pastas do comércio e do empreendedorismo na autarquia, em comunicado.

“Como as lojas não puderam subir à passerelle do São Brás Fashion, no Palco da Feira da Serra; o “São Brás Fashion” foi até às lojas num projeto que contou com o envolvimento de todo o comércio local, os setores de cabeleireiros e estética e uma vez com a participação entusiasta da nossa comunidade, com modelos amadores e voluntários com um desempenho exemplar”, acrescentou.

A produção desta iniciativa esteve a cargo do Gabinete de Gestão Cultural e Eventos do município, com a colaboração da Associação do Comércio e Serviços do Algarve (ACRAL) e com realização a cargo da empresa “Dar Que Falar”.

“Num contexto em que o distanciamento social continua a ser aconselhado para ajudar a travar a pandemia, as vendas online estão a ganhar terreno a nível mundial, e o comércio são-brasense procura desta forma “dar cartas” neste novo panorama”, revela o presidente da autarquia, Vítor Guerreiro.