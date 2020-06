Comissão Vitivinícola do Algarve responde à pandemia promovendo produtores

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Comissão Vitivinícola do Algarve está a responder à crise provocada pela pandemia de COVID-19 com a promoção dos produtores algarvios, com várias iniciativas que decorrem online, anunciou a direção.

“Num momento em que todos os apelos nos levavam ao afastamento, decidimos transformar esse desafio numa oportunidade para nos aproximarmos ainda mais dos nossos produtores”, revelou a presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve, Sara Silva, em comunicado.

Em março, esta entidade foi obrigada a cancelar o Dia Aberto das Quintas devido à pandemia de COVID-19, tendo recorrido agora às plataformas digitais para divulgar o vinho produzido no Algarve.

“Usando os meios digitais como nossos aliados, começámos a preparar formas alternativas de fazer chegar a mensagem a esses públicos, mas também aos consumidores finais, peças chave no consumo e aumento da notoriedade dos nossos vinhos”, salientou.

Dessa forma, o Dia Aberto passou a ser um conjunto de reportagens onde cada produtor conta um pouco da sua história, das suas quintas dos seus vinhos, numa rubrica que é partilhada no Facebook e Instagram com o nome “5as à Quinta”.

No site da comissão, os produtores viram as suas informações reforçadas, tal como as formas de adquirir vinhos a partir de casa.

A aplicação móvel dos Vinhos do Algarve está neste momento a ser melhorada e será lançada em breve com uma nova imagem.

Para as próximas semanas, está em curso uma Ativação de Marca em parceria com a Nutrifresco, um dos maiores distribuidores de pescado do Algarve, com a ofertas de garrafas de Vinhos do Algarve na compra de cabazes de peixe e marisco através da marca Peixe à Porta.