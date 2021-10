Companhia de Dança do Algarve apresenta Gala de Dança Terpsícore

No próximo sábado, dia 9 de outubro, a Companhia de Dança do Algarve celebra mais um aniversário, com a 15a Gala Internacional de Dança Terpsícore, no Teatro das Figuras, às 21h30.

A escola da Companhia de Dança do Algarve – CDA partilha o palco com bailarinos do The Mariinsky Ballet (S. Petersburgo, Rússia), Teatro San Carlos (Nápoles, Itália), Quorum Ballet (Almada, Portugal) e as bailarinas Eliana Carvalho e Margarida Belo, que apresentam coreografias representativas do seu repertório de bailado clássico e contemporâneo.

Com apoio da Direção Regional da Cultura do Algarve, os bilhetes têm o valor de 10€ e poderão ser adquiridos na bilheteira do Teatro das Figuras, em Faro, ou através da bilheteira online: https://teatrodasfiguras.bol.pt.

Uma noite imperdível, onde bailarinos das mais prestigiadas companhias de dança, coreógrafos de excelência e a CDA, se juntam, numa das maiores salas do país.

