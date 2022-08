Companhia de dança Sparks entre os melhores do mundo no Arizona

Entre 6 e 13 de agosto os SPARKS da ADA – Academia de Dança do Algarve vão estar entre os melhores do mundo no 2022 WORLD HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP (Hip Hop International), em Phoenix, Arizona, nos Estados Unidos da América.

No WORLD HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP 2022 estarão presentes cerca de 200 crews a representar mais de 30 países e os SPARKS são a única crew portuguesa na categoria de Adultos.

E porque os custos são elevados, só graças aos apoios da ADA – Academia de Dança do Algarve, do Município de Olhão, Município de Faro, SubSolo, BF Security, Line Star Life e diversos particulares através da campanha de crowdfunding ou donativos particulares, este sonho será possível de concretizar.

Além de competirem no 2022 World Hip Hop Dance Championship os SPARKS irão ter a oportunidade de contactar com a elite da dança a nível mundial e de participarem em Battles e em Formação Internacional.

Desde a sua criação, a 9 de julho de 2007, a ADA já formou milhares de jovens bailarinos, com uma forte componente nas danças urbanas. Atualmente com cerca de 335 bailarinos,está presente nas cidades de Tavira, Olhão, Faro, Loulé, Almancil e Quarteira, contandotambém com um enorme apoio das entidades municipais.

Além de lhes permitir formação específica, em Faro e Olhão, para os estilos de Hip Hop, Dancehall, House, Breaking, Waacking, Afro e Contemporâneo, a ADA tem estado presente com equipas de competição, em diversos campeonatos nacionais e internacionais (Espanha, Holanda, França e outros), obtendo classificações de grande relevo. Neste momento são 8 as equipas competidoras: Sparks Kids, Sparks Jr, Young Sparks, Sparks, G-Sparks, Little Diamonds, Diamonds e Crown Dance Team. Fruto dessa forte aposta na dinâmica de competição, a equipa “Sparks”, é uma das equipas ADA que irá representar Portugal no Campeonato Mundial de Danças Urbanas, o HHI – Hip-Hop International, a realizar no próximo mês de agosto, em Phoenix (Arizona – USA), nos Estados Unidos da América.

- Publicidade -

Para entrar em contato com a ADA ligue 915 624 032 ou envie email para

[email protected].