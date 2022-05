Companhias de teatro do Algarve e Braga sobem ao palco em Albufeira

A peça “À Deriva” vai subir ao palco do Auditório Municipal de Albufeira, no dia 20 de maio pelas 21:30, numa parceria entre a Companhia de Teatro do Algarve e de Braga, anunciou a autarquia.

Esta peça conta a história de “um caso verídico ocorrido no regime do apartheid na ilha prisão de Robben, a mesma onde Nelson Mandela cumpriu a sua pena durante 27 anos, na África do Sul”, segundo o comunicado.

A peça de teatro conta com apenas dois personagens, companheiros de cela, que “durante o dia realizam trabalho obrigado e à noite ensaiam a Antígona, de Sófocles, relacionam a sua situação prisional com a obra sofocliana”.

O espetáculo é interpretado por Luís Vicente e Rogério Boane, com encenação de Tânia da Silva.

Os bilhetes têm um custo de cinco euros e podem ser adquiridos na Galeria Municipal João Baiolote, das 09:30 às 12:30 e das 13:30 às 17:00, exceto aos sábados, domingos e feriados.

As entradas podem ainda ser adquiridas no dia do espetáculo, no Auditório Municipal, entre as 19:30 e as 21:15.