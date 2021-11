Compare preços e evite fraudes nesta “Black Friday”

Quem alerta é a DECO. Os descontos são bons mas nem sempre são o que parecem. Para não haver dúvidas, a DECO criou uma ferramenta que permite ao consumidor descobrir se o preço do produto foi alterado nos dias anteriores.

Em dia de “Black Friday”, a Deco Proteste alerta para os cuidados a ter nas compras online e recorda os direitos dos consumidores. Da existência de uma morada física atribuída à loja à deteção da segurança dos pagamentos, saiba o que deve ter em conta para uma boa experiência no comércio eletrónico.

Face às medidas de restrição impostas pela pandemia e com impacto no comércio tradicional, nesta “Black Friday”, a Deco Proteste sublinha os cuidados a ter no comércio online, que este ano registou um aumento da procura.

Escolher “lojas virtuais que se identifiquem claramente com nome, morada, contacto telefónico, e-mail e número de contribuinte do vendedor” e desconfiar daquelas sem endereço físico ou apenas com um apartado postal são os conselhos que surgem no topo da lista, “pois em caso de problema com a compra terá de localizar o estabelecimento”, salienta a Deco.

A segurança oferecida relativamente aos pagamentos e aos dados bancários é outro fator a ter em atenção. Há sinais simples que ajudam a identificar quais os sites que têm encriptação para o pagamento como um cadeado ou o grau de encriptação oferecido quando se passa o rato sobre o símbolo.

Os endereços das páginas seguras começam por https, em vez de http, alerta ainda a associação de defesa do consumidor. “Pode-se usar cartão de crédito tradicional ou específico (MBNet), transferência bancária, débito direto, cartão de débito, conta dedicada online ou pagar no ato de entrega”, contudo, “o mais seguro, embora com custos adicionais, é o pagamento contra entrega“. Antes de concluir a compra, é melhor confirmar o custo total, incluindo os custos de envio e impostos.

Se tiver dúvidas quanto aos descontos anunciados nesta “Black Friday”, a Deco disponibiliza uma ferramenta online para comparar preços que permite perceber se está perante uma boa oportunidade de compra, uma vez que regista a evolução dos preços dos produtos nas lojas online dos últimos 30 dias.

