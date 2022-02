Complexo Desportivo de VRSA recebe seleções europeias de Lacrosse

O Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António vai receber entre os dias 25 e 27 de fevereiro o European Lacross Sixes Cup com a participação de várias seleções europeias, anunciou a autarquia.

PUB

Este é o primeiro evento internacional do World Lacrosse Sixes da Europa a realizar-se em Portugal, no Complexo Desportivo do concelho, com 18 seleções nacionais masculinas e femininas que irá abrir o calendário deste ano da modalidade.

Esta será também a primeira vez que a seleção nacional portuguesa de lacrosse vai marcar presença a nível internacional nesta competição.

Bélgica, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Suíça e Ucrânia serão as seleções masculinas, enquanto as seleções femininas serão da Bélgica, Inglaterra Sub-23, Alemanha, Grã-Bretanha, Itália, Espanha e Ucrânia.

Durante o torneio, os alunos dos agrupamentos das escolas de Vila Real de Santo António e Castro Marim terão a oportunidade de assistir a jogos e interagir com os jogadores, “contribuindo para o legado do evento na região e apoiando o crescimento contínuo da modalidade”, segundo o comunicado.

Alguns dos jogos serão transmitidos ao vivo no canal de YouTube do World Lacrosse.