A Autoridade da Concorrência (AdC) abriu uma investigação à compra do Hospital São Gonçalo, em Lagos, pelo Grupo Hospitalar do Algarve (Grupo HPA).

“Não se pode excluir que a referida operação de concentração (compra) resulte em entraves significativos à concorrência efetiva no mercado, em particular no que se refere à prestação de cuidados de saúde hospitalares por unidades privadas no Algarve”, justifica a AdC em comunicado.

Conforme explica a autoridade, o hospital foi comprado em 2017 pelo Grupo Hospital Privado Algarve Saúde, mas só a 9 de novembro de 2018, “na sequência de processo de averiguação instaurado pela AdC”, é que o Grupo HPA notificou esta operação de concentração.

Em resposta ao comunicado da AdC, o Grupo HPA Saúde emitiu uma nota onde refere que esta é uma investigação normal neste tipo de casos…

