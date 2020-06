Compras com Multibanco no Algarve estão muito acima das registadas antes da pandemia

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A SIBS, empresa que gere a Rede Multibanco, anunciou hoje que, na semana de 8 a 14 de junho, correspondente à sexta semana de desconfinamento em Portugal, a frequência de consumo no distrito de Faro estava bastante acima da registada antes do aparecimento do primeiro caso de COVID-19 em Portugal, ou seja, em média realizam-se mais compras em loja atualmente do que antes da pandemia.

Tentando “contribuir para a divulgação e esclarecimento do impacto do novo Coronavírus (COVID-19) nos hábitos de consumo dos portugueses, na economia local, por distrito, e sociedade em geral”, a empresa divulgou um conjunto de indicadores de evolução de consumo relativos às últimas semanas, referente ao distrito de Faro.

O distrito de Faro é um dos 12 distritos nacionais onde se verifica esta evolução positiva. Mais concretamente, as compras físicas na Rede Multibanco estão 22 pontos percentuais acima do período pré-COVID, isto é, situam-se agora a 122 pontos base – partindo de uma base de index 100, na qual 100 é equivalente à média diária do número de compras antes de ser registado o primeiro caso de infeção.

É a quarta semana consecutiva de aumento das compras físicas, depois de o consumo na região ter caído para cerca de metade em pleno Estado de Emergência e no período de maior

confinamento dos portugueses.

Quando comparado ao resto do País, o distrito de Faro registou, ao longo dos últimos meses, uma frequência de compra em loja muito similar à média nacional, demarcando-se, no entanto, na última semana, em que registou 38 pontos base acima da média do País.

Quanto ao peso da utilização do MB Way nas compras físicas no distrito de Faro, o crescimento registado nas últimas semanas foi muito expressivo: mais que quintuplicou, comparativamente ao período anterior à pandemia – representando um dos distritos onde a utilização deste serviço mais cresceu nos últimos meses.

Destaca-se sobretudo a semana em análise, de 8 a 14 de junho, em que a média de compras em loja através do MB Way registou 525 pontos base, ou seja, 425 pontos acima da média verificada antes do primeiro caso de COVID-19 em Portugal. Face ao resto do país, a utilização do MB Way no distrito de Faro situa-se agora 312 pontos base acima da média nacional – ou seja, mais do dobro dos níveis de utilização.

Os pagamentos digitais, nomeadamente o MB Way é o método de pagamento que melhor cumpre as recomendações das autoridades de saúde neste contexto pandémico, uma vez que permite o pagamento “sem contacto”, qualquer que seja o montante.

Relativamente aos levantamentos nos caixas automáticos MULTIBANCO, a média das operações continua abaixo do período pré-COVID, mas já bastante próxima dos níveis antes da pandemia.

Na semana em análise, os levantamentos neste distrito ficaram apenas 5 pontos base abaixo da média registada antes do primeiro caso de infeção – mas acima da média nacional, com 16 pontos de diferença. Foi no período de Estado de Emergência que o número médio de levantamentos atingiu o nível mais baixo, chegando a cair para cerca de metade do total.

Por fim, as compras físicas realizadas através de cartões estrangeiros mantêm-se ainda muito aquém do que se verificava antes do primeiro caso de COVID-19 em Portugal, 55 pontos base abaixo (o que representa uma quebra de mais de metade do total de transações), mas, ainda assim, acima da média nacional: com 15 pontos de diferença.

