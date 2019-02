Compras de Natal deram prémios em S. Brás

Em São Brás de Alportel, as Compras de Natal no comércio local deram prémios.

O Município de São Brás de Alportel realizou o sorteio da edição de 2018 do Passatempo de Natal que integrou a campanha de promoção “A Tradição do Natal é no Comércio Local”.

O sorteio realizado publicamente no Mercado Municipal deu a conhecer os vencedores de 10 vales de compras, num valor global de 500 euros, atribuídos pelo município.

O

“Passatempo de Natal no Comércio Local” é uma iniciativa promovida anualmente

pelo Município de São Brás de Alportel com a participação dos estabelecimentos

de comércio local, com o objetivo de dinamizar este setor da economia local.

Durante o mês de dezembro, ao fazer as suas compras no comércio local, os

clientes foram desafiados a participar neste sorteio, bastando para tal fazer

compras em dois diferentes estabelecimentos, com valores mínimos de 20 euros.

Esta

iniciativa está integrada num conjunto de ações realizadas em parceria entre o

Município de São Brás de Alportel e o Comércio Local com vista à dinamização

local durante a época natalícia. Na Noite Vermelha, 8 de dezembro, foi também

sorteado um vale de 500 euros em compras de supermercado, em que se habilitaram

todos os clientes que realizaram compras no comércio local nesse dia,

superiores a 20 euros.

A

Festa de Chegada do Pai Natal, a Feirinha de Natal, a animação do Largo de São

Sebastião com animação e artesanato, demonstrações gastronómicas, a mostra

“Sabores de Natal” no Mercado Municipal e a rota dos presépios constituíram

o programa da edição deste ano.

m