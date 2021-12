Comunicando desportivamente: A importância dos ‘segundos pais’!

OPINIÃO | HUMBERTO GOMES

Sob o manto da solidariedade, do reconhecimento e da gratidão: A importância dos ‘segundos pais’!

A poucas horas da celebração da Festa da Natividade de Cristo: O Natal, como é gratificante observarmos quanta solidariedade, reconhecimento e gratidão é possível acontecer no palco do espetáculo de maior magia e impacto nos dias de hoje: o futebol.



A nossa super estrela Cristiano Ronaldo, de mão dada com sir Alex Ferguson, em recente entrevista conjunta aos canais do clube inglês, em jeito de ‘viajem ao passado’, lembrou a sua chegada a Old Trafford, em 2003: “É difícil, imagina que tens 18 anos, chegas do Sporting e agora jogas com estrelas como Giggs, Scholes, Keane ou Solskjaer. Eu estava um bocadinho nervoso, mas ele sempre me ajudou muito. Digo sempre que ele é como um pai para mim no futebol”.



A explicar o que os unia, entre o CR7 e o treinador mais vitorioso da história do futebol mundial, com 50 títulos conquistados, constituiu um episódio que envolveu a morte de seu pai em 2005, quando tinha apenas 20 anos, e acabou por (muito) fortalecer a relação entre ambos: “Um dia, o meu pai estava no hospital e eu estava muito em baixo. Falei com ele e ele disse-me: ‘Cristiano, vai para lá dois ou três dias’. Nós tínhamos jogos difíceis e eu era um jogador importante para a equipa. Ele disse: ‘Vai ser complicado porque vamos ter jogos difíceis, mas eu percebo a tua situação e deixo-te ir ver o teu pai’. Para mim, são essas coisas mais importantes que guardo”, sublinhou o astro.



Este segundo ‘pai’ de Cristiano Ronaldo, Alexander Sir Alex Chapman Ferguson, que, tenhamos presente, completará 80 anos no último dia do ano.



De ‘pai’ para ‘pai’, enquanto segundos, apresentemos’ agora: Jaime Graça, ex-futebolista do Benfica e do V. Setúbal, 36 vezes internacional, que se fosse vivo (faleceu em 2012) teria 79 anos e a quem Renato Paiva, treinador das equipas de formação do Benfica durante 18 anos e, que tendo ’emigrado’, por não ter espaço no nosso País, logrou esta época sagrar-se campeão com a equipa do Independiente del Valle, na Série A do Equador, sendo que o primeiro português e apenas o terceiro europeu a conseguir tal feito, demonstra este reconhecimento e gratidão: “Se hoje estou aqui e sou quem sou no futebol devo-o ao mister Jaime. Foi a pessoa que um dia, como coordenador técnico do Benfica olhou para mim, que tinha pouca experiência, e disse-me: ‘Tens condições para ser treinador. Na próxima época vais ser treinador dos sub-14’. Isso mexeu comigo, mas era o concretizar de um sonho.

O mister Jaime levou o Bruno Lage para a estrutura técnica do futebol de formação do Benfica, e eu entrei pelo scouting. Quando o Bruno me convidou para ser seu adjunto, a relação com mister Jaime estreitou-se. Ele deu um pontapé de saída no meu sonho e quando alguém permite que o sonho passe a realidade, essa pessoa passa a ser muito importante. O mister Jaime é o meu pai do futebol. Tudo o que fizer no futebol será por Jaime Graça e para ele”, sustentou emocionado, Renato Paiva.



Solidariedade a quanto obrigas…, com estes dois belíssimos exemplos, em espaço temporal que nos desafia a tomarmos como objetivo maior pugnarmos pelo crescimento harmónico da pessoa, na plenitude do ser humano, a justificar, por via disso, e a todos desejar: Um Santo e Feliz Natal!

Humberto Gomes

*“Embaixador para a Ética no Desporto”

PUB