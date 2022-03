Comunicando desportivamente: A quanto obriga a determinação

OPINIÃO | HUMBERTO GOMES

A quanto obriga a determinação e o querer, crendo!

Vontade indómita



Personificada por Fábio Lima, nosso companheiro das lides jornalísticas do confrade ‘Record’ e amante das corridas de maratona, pelos diversos quadrantes do globo, sendo que esta última realizada em Sevilha, onde, enquanto expressão por ele utilizada: “Sevilha tiene un color especial”.



Com a particularidade de vivenciar a ansiedade, o objetivo, a superação, a gestão do tempo, ainda o ambiente e as mil sensações, descreve-nos, em síntese, o que foi Sevilha: “O percurso rápido, as condições de organização de excelência e, acima de tudo, o público. Ali somos levados ao colo.

Podemos bater no fundo, mas há sempre algo ou alguém que nos levanta. É essa a magia da maratona, aquela que se vive em Sevilha”, para, numa pincelada final, nos deixar com este sentimento: “O recorde pessoal não me escaparia. Não era o objetivo, mas o tempo final não podia deixar-me triste, 3:00,55. Por 56 segundos não cheguei ao sub-23, mas não acabei desapontado. Talvez por ter tido a clarividência de abrandar no momento crítico; talvez por ter feito a prova com calma; talvez por ter melhorado o meu melhor tempo. Se calhar foi mesmo por ter voltado a Sevilha”, afirmando convictamente: “Voltaremos em 2023!”.



Mas, se e como se propõe participar em 40 maratonas até aos 40 anos, o que vem a seguir? A seguir, num espaço de 3 meses, mais concretamente em 14 semanas, a saber: Depois de Sevilha, seguir-se-á Antalya, na Turquia, a sua estreia em território asiático. Depois, só Europa: em Paris, em Ibiza, depois Viena de Áustria, a que se segue uma semana de descanso, para, na reta final: Praga, Genebra e, a fechar, Luxemburgo, com a indispensável supervisão de um treinador e de um massagista, com a vontade indómita de querer!

Quando a crença acontece



Por indignação, já não é cidadão russo. Pavel Sivakov, já se havia manifestado contra a invasão da Rússia sobre a Ucrânia, e, na sequência, passando aos atos, o ciclista da ‘Ineos’, deixou de ser cidadão russo, para optar pela nacionalidade francesa.



Pode ler-se numa nota publicada no site da sua equipa, a ‘Ineos’,: “Na quarta-feira (2 de março), a UCI autorizou oficialmente a mudança de nacionalidade de russo para francês de Pavel Sivakov. As duas federações velocipédicas foram notificadas, pelo que Pavel pode correr sob a bandeira francesa nos eventos nacionais, mundiais e olímpicos”.



Nascido em Itália há 24 anos, tinha a nacionalidade russa por ser filho de pais russos, sendo que com apenas um ano foi residir para as proximidades de Paris. De como nos dá conta o ciclista: “França foi onde cresci e fui educado e onde me apaixonei pelo ciclismo. Sinto-a como minha casa. Queria tornar-me um cidadão francês desde há algum tempo e fiz o pedido à UCI, mas, dado o que está a acontecer na Ucrânia neste momento, queria acelerar o processo”, justificou Pavel Sivakov, voltando, agora, consumada a mudança de nacionalidade, a manifestar o seu apoio aos ucranianos:

“Neste momento, desejo a paz e um final rápido para o sofrimento na Ucrânia” sublinhou, veementemente.



Pavel Sivakov, como, afinal, quase todo o mundo, a manifestar-se com uma crença inabalável, num impulso comum de apoio, sobretudo aos mais frágeis: as crianças, as mulheres, os idosos.



Talvez que a Ucrânia, personificando o David, não tenha pedras suficientes para derrubar o Golias, a Rússia, até até porque os canhões e os mísseis não reconhecem lágrimas, assistindo-se a esta chaga da Humanidade, à brutalidade da guerra, ceifando vidas.



Malditos tempos, estes, da nossa existência coletiva!

Humberto Gomes

*“Embaixador para a Ética no Desporto”