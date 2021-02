Comunicando desportivamente: A sociedade e a sabedoria

OPINIÃO | HUMBERTO GOMES

Tendo como referência algumas tomadas de decisão, comportamentos e atitudes que caracterizaram as incidências do último embate que opôs o Sporting Clube de Braga e o Sporting Clube de Portugal, na final da Taça da Liga, e onde a Instituição que a Ética representa saíu, de algum modo, beliscada, “acordou-nos”… para a (premente) necessidade do desporto, e do futebol em particular, tender a ser, ao invés do que observámos, um espaço de transcendência. É que quem não se transcende não pode fazer, por exemplo, alta competição.



Só que com a sociedade como se tem vindo, negativamente, a transformar, somos confrontados com esta realidade: a de que se a sociedade se revela violenta, o desporto e o futebol, especificamente, tem também violência. Haverá, no entanto que destrinçar: o futebol tem violência, também verbal, mas não é violento.



A propósito de sociedade, e porque somos humanos – logo com defeitos – ocorre-nos, uma vez mais, mestre – porque sábio! – Manuel Sérgio, quando nos transmite: “Não posso andar num caminho com lama e dizer que não sujo os pés. O mundo do futebol profissional é de dinheiro, de ganhar de qualquer maneira, de vitória, tem determinados defeitos”. E mais adianta o mestre: “Se a sociedade é de determinada maneira, o desporto e o futebol – enquanto fenómeno cultural de grande magia e impacto – reproduz e multiplica. A gente tem de assumir: se discorda dos valores predominantes na sociedade, tem de fazer uma rutura. A seguir vem o profetismo: um projeto de sociedade diferente. Eu, cada vez mais, acredito em Deus. Talvez seja da própria velhice”.



E a rematar…, com o pé mais à mão…, o mestre é bem afirmativo: “Hegel tem uma frase de que me lembro, às vezes, agora que cheguei a velho (quase a completar 88 anos): ‘a ave de Minerva’ ou seja, a ave da sabedoria – ‘só levanta vôo ao enterdecer’ -. Eu reparo que é mesmo assim: envelheci e tenho a sensação que sei mais, que sei melhor, que conheço melhor o ambiente que me rodeia”.



Com a permissão do mestre, sempre adiantaremos constituir-se a ‘ave de Minerva’, numa coruja (em latim: Noctua – “ave da noite”-) – símbolo da sabedoria e sempre atrelada à filosofia -, razão pela qual: “A coruja de Minerva alça seu vôo somente com o início do crepúsculo”.



Que melhor desafio(?!) para se poder enfrentar os atribulados tempos em que vamos (sobre) vivendo: A sociedade e a sabedoria

Não é pensando que somos, é sendo que pensamos!

Humberto Gomes

*”Embaixador para a Ética no Desporto”

PUB