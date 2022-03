Comunicando desportivamente: Aí está uma das três medidas

OPINIÃO | HUMBERTO GOMES

PUB

Sem ser ‘inovadora’, nem revolucionária, aí está uma das três medidas

Tempo útil de jogo



Precisamente, o tempo útil de jogo, um passo importante para que resulte num espetáculo mais agradável, inclusivé, como contributo para a verdade desportiva, foi a decisão agora tornada pública pela Federação Portuguesa de Futebol, ao anunciar, para Abril, na disputa da Taça Revelação, as partidas serem disputadas em 60 minutos com duas partes de 30 minutos cronometrados. O cronómetro será parado cada vez que o encontro estiver interrompido, seja na marcação de uma falta, um canto, um lançamento ou até mesmo na validação de um golo.



Medida antecedida por um requerimento a apresentar, solicitando autorização, ao International Football Association Board (IFAB), órgão que tutela e regulamenta as regras do futebol.



Que se saúda, com o foco principal na melhoria da qualidade da prática do jogo, conferindo-lhe a contagem do tempo útil de jogo, enquanto vetor importante em abono da verdade desportiva.

Cronometragem feita não pelo árbitro

A exemplo de outras modalidades, futsal incluído, de há muito não faz sentido ser o árbitro a cronometrar o tempo de jogo, ainda por cima, agora, com a proposta de se considerar jogável o tempo útil de jogo.



O árbitro deverá ter por missão exclusiva apitar, apetrechado com toda a regulamentação que a técnica de arbitragem lhe proporciona no cumprimento das leis de jogo, sendo que deverá pertencer a uma mesa de marcação, designada para o efeito, as tarefas de cronometrar (elemento cronometrista) e de registar as incidências da partida (elemento marcador).



Esta, portanto, outra medida que urge levar por diante, de há muito exercida nas mais diversas modalidades desportivas. Só que, enquanto modalidade, que se considera ‘à parte’…, teima em não seguir este – o mais indicado! – caminho; razão pela qual, vezes quantas, o rei, afinal, vai… nú.

Também, esta medida, em favor daquilo por que todos os agentes desportivos se devem nortear : a obtenção da verdade desportiva.

Pedidos de desconto de tempo: time out



Considerada e proposta a primeira das medidas: Tempo , útil de jogo estamos em crer que, ligada à cronometragem feita não pelo árbitro, a propor futuramente, restaria, por ora, porque a dinâmica da competição não se deverá compadecer com rotinas instaladas, por vezes, de tão bafientas, a provocarem ‘desabafos visuais’…, propor, igualmente, uma terceira medida: a regra para as equipas intervenientes na partida poderem solicitar descontos de tempo (os denominados time out’s), dois em cada metade da partida, por hipótese.



Acabar-se-ia, de vez, com alguns alguns ‘filmes’ trágico-comédios em que certos responsáveis técnicos são exímios executantes; outra vez, em abono da verdade desportiva.



Donde se infere, por exclusão de partes, ainda que tal tivesse sido anunciado com pompa e circunstância, que a medida agora proposta pela FBP à IFAB, tenha contornos de revolucionária…, nada disso, trata-se, afinal, de se ajustar, considerando a prática exercida ‘no terreno’ (onde tudo acontece e se resolve) por outras modalidades que, com uma visão mais objetiva, têm procurado prestar um melhor e mais assertivo contributo, de que só terá a beneficiar, então, a verdade desportiva.



Por tudo isto, é que, e uma vez mais, não é pensando que somos, é sendo que pensamos!

Humberto Gomes

*”Embaixador para a Ética no Desporto”