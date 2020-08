Comunicando desportivamente: Ainda o combate à toxicidade e a sua hipocrisia

OPINIÃO | HUMBERTO GOMES

E é disso que se trata, infelizmente. Não bastará considerar que os debates televisivos poderão constituir uma espécie de (parte da) fonte do mal da toxicidade que grassa no futebol português. Referindo Eduardo Dâmaso, diretor da revista “Sábado”:

“O ódio induzido pela rivalidade triangular – entre portistas e benfiquistas e sportinguistas e benfiquistas – já existia antes de a televisão se dedicar a este modo de entretenimento das massas”.



Em artigo publicado no jornal “Record”, Eduardo Dâmaso, dá-nos conta de que : “O esquema estratégico maniqueísta do costume, que só funciona para o futebol e não para política ou economia, tratados com punhos de renda”, suscitando, a propósito, a pergunta: “Por exemplo, quem foram os criadores do clima de promiscuidade sistémica e tóxica entre alguns dos portadores dessas boas-novas com o mundo da política? Quem são os organizadores das narcotizantes prédicas do “late night” televisivo onde a política de discute sempre a partir do normativismo controlado do centrão político e económico e nunca dos seus elementos de iniludível crise?!, para rematar: “Onde se diabolizam sistematicamente os atores e as instituições de pressão democrática sobre o sistema político, como as magistraturas, as polícias, os órgãos de fiscalização do Estado em geral, como se fossem eles os responsáveis pelo atraso do país. Quem foram, afinal, os acompanhantes do dr. Ricardo Salgado às missas de luxo anuais na Suiça e os beneficiários das suas avenças? Isso, sim, sempre foi tóxico e continuamos à espera de saber”



Se a tudo isto juntarmos as medidas de promoção e elitização que os políticos concebem, entenderemos como se torna difícil humanizar a sociedade, por via do Desporto e do futebol em particular.



Ao invés disso, se e enquanto se procurar reduzir a toxicidade mediática aos debates de futebol é, no mínimo, uma hipocrisia tóxica.



Do mesmo modo que será manifestamente redutor considerar que o desporto e a sua prática se resumem a movimentos corporais, na medida em que, em múltiplas situações e momentos, existem ações predominantemente humanas!



E, uma vez mais, não nos cansaremos de bater nesta tecla: O Desporto nasceu como Ética e, sem Ética, não se justifica a sua prática!

Humberto Gomes