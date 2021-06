Comunicando desportivamente: “Alentejana”

OPINIÃO | HUMBERTO GOMES

“Alentejana”: De maior evento desportivo a exemplo de reciclagem

Iniciou-se ontem o maior evento desportivo da Região Alentejana, prova ciclista que decorre até ao próximo domingo, na qual participam 133 ciclistas e 19 equipas, sendo que 12 portuguesas e 7 estrangeiras.

Num percurso de 819 km, dividido por seis etapas, a prova teve início em Reguengos de Monsaraz e termina em Évora, marcando o regresso da prova, após o cancelamento em 2020, devido à pandemia. “Este atraso acabou por proporcionar a possibilidade de encontrar novos parceiros. Constituímos uma parceria com a “Confina”, diz Joaquim Gomes, diretor da prova, ao mesmo tempo que sublinha que estão reunidos todos os condimentos para uma “edição de sucesso”.



Acrescenta, ainda, Joaquim Gomes, e noutra salutar perspetiva, que a prova tem “um plano sanitário que envolve todas as áreas organizativas”, o qual mereceu parecer positivo e até “surpreendeu agradavelmente a Direção-Geral da Saúde“. De tal forma que antes do início da corrida, todos os elementos das equipas vão fazer testes PCR, assim como o colégio de comissários e os membros da organização que contactem mais de perto com os ciclistas.

Constituíndo-se numa prova histórica do desporto nacional e um evento de grande relevo na região, a “Alentejana”, nesta sua 38 ª edição ganha em conjunto com a CMTV, o mote, que muito agradavelmente se regista, de “Sustentável sobre Rodas”. Sustentabilidade que faz parte, digamos, do ADN da Sociedade Ponto Verde (SPV), desde a fundação, já lá vai num quarto de século. Diz Ana Trigo Morais, enquanto CEO, da empresa: “Acreditamos que podemos chegar a mensagem da reciclagem a um desporto que tem implícito, na sua prática, o respeito pela natureza”.



De que destacamos a salvaguarda da limpeza do local de descarte de resíduos (como embalagens com garrafas de água). Isto extensivo, para além dos ciclistas, a quantos assistem à prova.

Para reforçar a importância destes comportamentos, a SPV irá ainda divulgar a sugestiva mensagem de “Recicle Sempre”, ao longo dos vários troços da corrida.

Em benefício e enquanto contributo para com a Natureza, saúda-se este binómio Prática Desportiva-Defesa do Meio Ambiente, oferecendo um prestimoso exemplo, para quantos acompanham o fenómeno cultural de maior magia e impacto social: o Desporto!

Humberto Gomes

*“Embaixador para a Ética no Desporto”

