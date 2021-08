Comunicando desportivamente: As Autarquias e o Desporto – A oferta de condições (II)

OPINIÃO | HUMBERTO GOMES

Na sequência do ‘ensaio’ inicial, ao anunciarmos para hoje ‘A oferta de condições’, será de elementar justiça reconhecer que, hoje por hoje, é visível em muitas das nossas cidades e até vilas do interior, o aparecimento de pavilhões desportivos (e não gimno, como erradamente, não poucas vezes, ouvimos anunciar – porque de cultura se trata (aliança entre a teoria e a prática) -, piscinas, campos de futebol, polidesportivos, não obstante ainda (muito) subsistir a falta do desejável equilíbrio na distribuição desses equipamentos. Como resultante, afinal, de alguns erros instalados, a que não é alheia a falta de planeamento, programação, de construção e até de gestão mais consentânea com os legítimos direitos dos concidadãos.



Verdade que o que tem sido feito é (muito) mérito das autarquias locais. Trabalho esse, com a chancela de avanço civilizacional, que não se deverá esgotar nos equipamentos e nas acessibilidades à prática do desporto, mas que deverá abranger outros importantes fatores de desenvolvimento, de qual se virá, então, a reconhecer por parte das autarquias um elemento indispensável de sistema desportivo que teimamos em não ter, nem verdadeiramente assente na Escola – onde estão todas as crianças e adolescentes – nem nos clubes, enquanto núcleos-chave de todo o processo, com as componentes educativas e/ou desportivas.



Razão pela qual, e enquanto não assertiva e suficientemente instalado, recorrentemente a inviabilizar a oferta de condições:

Sistema desportivo que muito estará na dependência do grau de investimento financeiro, de que poderá resultar a melhoria da produção de resultados desportivos, como bem espelha os recentes jogos olímpicos, em que, considerando o medalheiro olímpico apenas no número de medalhas conquistadas, qualquer que seja a sua natureza (ouro, prata ou bronze), o nosso país situa-se no 35.º lugar e, especificamente, face aos países na União Europeia, metade se situa à frente de Portugal, sendo que destes apenas um (Bulgária) tem um financiamento público ao desporto inferior a Portugal. Sintomático!



No que às realidades locais diz diretamente respeito, importará ‘escutar’, atenta e serenamente, do que só ‘ouvir’, a voz autorizada, e uma vez mais, de mestre – porque sábio! – José Manuel Constantino: “O futuro exigirá uma maior atenção das autarquias locais na oferta de condições de prática do desporto à disposição dos cidadãos. A par, igualmente, de um maior envolvimento e apoio a organismos, entidades e agentes vocacionados para este tipo de ações e complementando, se for caso disso, através de iniciativas próprias, as situações de maior importância. Mas o fundamental é a criação de uma onda de envolvimento e comunicação com as populações, em que a mensagem de atividades físicas e do desporto estejam permanentemente associadas à cultura do tempo livre, à manutenção da condição física, à saúde individual, à valorização da qualidade de vida, à produção do bem estar”.



Não bastará, portanto, relativamente às políticas desportivas locais, como já o referimos no primeiro ‘ensaio’, anunciar que se vai apostar no desporto, indispensável se torna recrutar técnicos competentes – a primarem mais pela qualidade do que, ao invés, pela quantidade -, para, como fruto de uma superior coordenação e de um planeamento responsável e responsabilizante, assegurar um direito de cidadania: o direito ao desporto. De todos e não apenas de alguns.



Do alto desta tribuna, que o ‘Times’ do Algave nos faculta, iremos continuar a formular a pergunta, enquanto questão absolutamente nuclear:



Que Futuro Autárquico?



Voltaremos na próxima edição: As Autarquias e o Desporto, com novo ‘ensaio’: Que Políticas Desportivas Municipais (III de VII).

Humberto Gomes

“Embaixador para a Ética no Desporto”

