Comunicando desportivamente: As Autarquias e o Desporto: O direito dos cidadãos (I de VII)

OPINIÃO | HUMBERTO GOMES

Iniciamos hoje, e a terminar em 23 de Setembro, um ciclo de pequenos “ensaios”, relacionados com o papel das Autarquias, no âmbito da prática desportiva, com a preciosa ajuda de mestre – porque sábio! -, José Manuel Constantino, que foi Diretor de Departamento dos Assuntos Sociais e Culturais da Câmara Municipal de Oeiras, Professor da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias e atual Presidente do Comité Olímpico de Portugal (COI).



Tomando como ponto de partida a introdução ao seu livro ‘Desporto, Política e Autarquias’, onde se pode ler: “As Autarquias locais perante as responsabilidades públicas que têm em relação às respectivas populações, estão política e culturalmente obrigadas a refletir sobre este novo tempo do desporto. A procurar as melhores soluções para as práticas desportivas dos que representam. A fazer um esforço sério de esclarecimento sobre o lugar que o desporto deve ocupar na vida dos seus cidadãos”.



Se a isto acrescentarmos e tomarmos consciência de que, hoje por hoje, o Desporto se constitui num fenómeno cultural de grande magia e impacto social, perceberemos que, utilizando os dinheiros do erário público, deverá requerer uma grande aposta das Autaquias, no sentido de dotarem os sistemas desportivos locais das condições de exercício do direito dos cidadãos.



Quem o exige, justificada e assertivamente, é a sociedade democrática e a lógica humanista que lhe está inerente, que naturalmente requerem condições de igualdade no acesso à prática do desporto.



Reconhecemos que o caminho não é fácil, porque (muito) dependentes de uma cultura – a aliança entre a teoria e a prática – desportiva que permanece (!) excessivamente agarrada a uma lógica, demagógicamente instalada, que tem vindo a fazer do espetáculo desportivo a medida da (pobre) dimensão desportiva do país, que, em boa verdade, tem condicionado as políticas públicas de apoio ao desporto.



Num país demasiadamente futebolizado, e em que, vezes quantas, uma legião de basbaques ’embarcam’ em oratórias demagogas, como se lhes devessem vassalagem.



E é precisamente à escala do poder local, enquanto grande desafio colocado às políticas desportivas locais (em que não bastará dizer que se vai apostar no desporto), recrutando técnicos competentes – primando mais pela qualidade e não, ao invés, como muito verificamos, pela quantidade – que melhor se pode começar por dar conteúdo prático ao exercício de um direito de cidadania com a respetiva tradução constituicional: o direito do desporto. De todos e não apenas de alguns.



Porque, como diria o nosso príncipe-poeta, não é pensando que somos, é sendo que pensamos!



Finalizaremos cada um destes nossos pequenos ‘ensaios’ com uma pergunta a suscitar uma resposta responsável e responsabilizante, que, de de algum modo e noutras circunstâncias, e do alto desta tribuna que o ‘Times’ do Algarve nos tem facultado, já a temos formulado:



Que Futuro Autárquico?



Voltaremos na próxima edição com: As Autarquias e o Desporto, com novo ‘ensaio’: A oferta de condições (II de VII).

Humberto Gomes

*”Embaixador para a Ética no Desporto”

PUB