No desporto como na vida há circunstâncias e momentos que nem sempre dependem exclusivamente da vontade, da entrega e do talento dos seus protagonistas, sejam eles dirigentes ou praticantes de uma atividade prática que se deseja com cultura desportiva, que o mesmo corresponderá a dizer estabelecer-se uma aliança entre a teoria e a prática – que, com expoente elevado, significará utilizar-se o critério da verdade!



Na abordagem deste sub-tema: ‘Que políticas desportivas municipais’, de capital importância, bastando referir que no desaguar final, depois do que se investe a montante, e tendo como referência a realização dos recentes Jogos Olímpicos, em termos de apoios públicos, designadamente financeiros, o que Portugal disponibiliza é inferior a 40% ao que é a média europeia, com inevitáveis reflexos na capacidade competitiva do desporto nacional.



Quando nos referimos ao que se investe a montante, naturalmente que temos como questão nuclear o investimento feito a nível local -Autárquicas, portanto-. Razão pela qual, porque na dependência da política a implementar, a operacionalizar ‘no terreno’, muito e sempre terá a ver com o considerar-se o desporto -cultura física e desporto- um direito dos cidadãos. De todos e não apenas de alguns.

Quem mais de perto acompanha estas ‘coisas’ -muito pelo seu conteúdo e não tanto pelo acessório-, compreenderá que o desporto, enquanto e muito enquadrado na outra vida, nasceu, cresceu e desenvolveu-se em redor de um paradigma, no qual o seu modelo explicativo está centrado na competição e na obtenção de altas perfomances, suportadas pelo treinar, treinar e treinar.



Como inicialmente o deixámos expresso, teríamos, neste ciclo de ‘ensaios’, a preciosa ajuda de mestre – porque sábio! – José Manuel Constantino que, relativamente a comportamentos éticos de dirigentes, técnicos e praticantes, fruto da sua larga experiência ‘no terreno’, nos adverte: “O desporto, só aparentemente esteve ligado a uma “ética igualitária”, já que na sua matriz transportava a primeira das violências. Uma violência simbólica, é certo, mas uma violência : a exclusão dos menos aptos”.



E, no seu reconhecido e competente percurso, escalpeliza o mestre, ainda que em síntese -o que mais valoriza o ‘olhar’…- : “O desenvolvimento económico e social das sociedades mais industrializadas, a rápida generalização do desporto – a qual ultrapassou as fronteiras geográficas do país que o viu nascer, correspondendo a um movimento de inevitável universalidade face às tendências dominantes da época -, introduziram factores decisivos na modelagem do próprio desporto. O princípio que se instalou foi o da superação permanente. O desporto organizou-se e estruturou-se de acordo com modelos que acolhiam os melhores, os mais capazes, os mais dotados”.



Traçado o ‘retrato’ do que temos vindo a observar – com particular ênfase, um agradecimento ao mestre, como estamos em crer também o farão a CMOeiras e a Universidade Losófona, bem como quantos, e terão sido muitos, agentes desportivos beberam desta fonte -, talvez que, ao aproximarmo-nos da primeira metade destes nossos ‘ensaios’, já possamos ir enraízando a ideia/pensamento de que qualquer sistema desportivo não poderá deixar de albergar no seu seio, sem discriminação, o de consignar o direito dos cidadãos à prática da cultura física e desporto.

Porque, enquanto células vivas da vivência e da prática desportiva, voltaremos na próxima edição com: As Autarquias e o Desporto, com novo ‘ensaio’ e outro sub-tema: Na relação com a Autarquia, que clube desportivo? (IV de VII).



Sempre na perspetiva de procurarmos obter uma assertiva resposta, que deverá ter tanto de responsável como de responsabilizante: Que Futuro Autárquico?

Humberto Gomes

*“Embaixador para a Ética no Desporto”

