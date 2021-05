OPINIÃO | HUMBERTO GOMES

Vezes quantas no mundo do desporto registam-se histórias de superação, que desaguam na concretização de objetivos, para contentamento dos seus intérpretes e de suas famílias, materializando sonhos de difícil concretização, mas que acabam por se tornar realidade.



É o caso de Guilherme Eloy, praticante de futebol americano, no Lisboa Lions, que em apenas duas épocas – dos 13 aos 15 anos de idade -, logrou tornar-se no primeiro português a ser recrutado para uma escola de ensino secundário dos Estados Unidos, a Rabun Gap, no estado da Georgia.



Uma instituição reconhecida e nível nacional por lançar atletas para faculdades da primeira divisão da NCAA (Associação Atlética Universitária Nacional). Esta NCAA, constituída por cerca de 1.300 instituições, conferências, organizações e indivíduos que organizam a maioria dos programas de desporto universitário nos Estados unidos, com sede em Indianápolis, estado de Indiana, Guilherme Eloy, não cabe em si de contente: “Tem sido uma loucura. Nunca esperei que isto me fosse acontecer. Quando comecei a jogar foi por diversão. Nunca tinha pensado levar isto para outro nível, até porque comecei com 13 anos”. E, com os pés bem assente no chão, mas com ambição segura, perspetiva a sua carreira: “Chegar à NFL é tudo aquilo por que estou a lutar, mas um passo de cada vez.

Tenho de me esforçar e dar o meu máximo, tanto a nível de estudo como físico”. Sistematizando a sua progressão, agora é ‘high school’, de imediato ‘college’ e, no topo da pirâmide, ‘NFL’.



Com apetência maior para se situar na linha defensiva da sua atual equipa, os Lions, Guilherme confessa que o mais difícil foi convencer a mãe para aceitar esta aventura – afinal, uma bolsa de estudo para aliar com a prática de futebol americano em terras do tio Sam.



Como meta final este talento da modalidade, no caminho de vir a atingir a excelência, até já traçou o cenário que melhor o satisfaria, quando um dia chegar á NLF: “Baltimore Ravens! É a minha equipa de sonho, pela qual eu torço”, acrescenta Guilherme.



Baltimore Ravens, fundada há 115 anos, que compete na Liga Profissional de futebol americano, já com dois títulos nacionais no seu palmarés, em 2001 e 2013.



A expressar-se desta maneira, de forma responsável e consciente Guilherme Eloy, certamente irá corresponder ao desafio de: Do talento è excelência!

Humberto Gomes

*“Embaixador para a Ética no Desporto”

