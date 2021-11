Comunicando desportivamente: Do vício (de jogar), quase rumo ao abismo… até à redenção!

OPINIÃO | HUMBERTO GOMES

Para além da prática do futebol, Peter Shilton, hoje com 72 anos, ele que foi o antigo herói da baliza da seleção de Inglaterra, com o recorde de 125 internacionalizações, talvez que o maior guarda-redes da sua geração e um dos dez melhores do século XX, resolveu, a partir de cerca dos 27 anos de idade, enveredar por outra prática : o vício do jogo, durante mais de 45 anos.

Para os menos avisados, recordar um episódio curioso protagonizado por Peter Shilton, no Mundial de 1986, quando, no jogo diante da Argentina, sofreu um golo que acabou por ser visionado por vários milhões de pessoas, o celebérrimo golo marcado com a mão de Diego Maradona, denominado golo com a ‘mão de Deus’…



Shilton, que esteve seriamente endividado, ao ponto de em poucas semanas ter gasto quase um milhão de euros, numa situação verdadeiramente desesperante, resolveu pedir ajuda e, na altura, valeu-lhe sua mulher Stephanie. Ajuda, que agora se materializou com a edição de livro, digamos, que… a duas vozes nos dá conta dos momentos de angústia, então, vividos.

Hoje, com um novo rumo na sua vida, acertada a agulha da bússola…, conseguiu parar de jogar e está envolvido em múltiplas campanhas de sensibilização, ao ponto de ser considerado como uma das vozes mais ouvidas no controlo sobre apostas.

Muitas vezes convidado para programas de televisão, particularmente para análise de casos extremos relacionados pela degeneração resultante do vício de jogar. Ele próprio, Shilton, nos refere: “Há famílias destruídas, pessoas que desistem. Estou aqui a tentar salvar vidas e mostrar que há uma saída”.

Para melhor nos ajudar a compreender este tipo de ‘coisas’, nomeadamente quando protagonizadas por desportistas, futebolista, na circunstância, importará trazer ao ‘palco dos acontecimentos’ – sem ruído, nem holofotes acesos…- mestre – porque sábio! – Manuel Sérgio: “Do Desporto há muitas ilações a tirar. Entre elas, esta: no ser humano, o poder radica no ser. O atleta pode o que é. E o sujeito no desporto é o atleta e toda a sua circunstância. O génio é genético, mas só se desenvolve em condições favoráveis”.

E, Peter Shilton, teve essas condições favoráveis – estrela no firmamento da prática do futebol, com valor devidamente reconhecido -, só que o percurso de ser génio degenerou para o outro lado da ‘paliçada’… e o terrível e traiçoeiro vício do ‘outro jogar’ ia deitando tudo a perder. Grato, muito, estará Shilton a sua mulher Stephanie, na medida em que: quase rumo ao abismo… o ajudou a transformar a sua vida: …até à redenção!

Com toda a propriedade, hoje por hoje, com este exemplo de vida, Peter Shilton, bem poderá ser considerado arauto de que: Não é pensando que somos, é sendo que pensamos!

Humberto Gomes

PUB