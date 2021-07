Comunicando desportivamente: Duas faces da mesma moeda: a da Ética!

OPINIÃO | HUMBERTO GOMES

Face ao que poderemos classificar como declaração de interesses, permitam-me que, d’ora àvante, enquanto rampa de lançamento, seja em meras narrativas ou simples “ensaios”, e sempre que, de algum modo fizermos alusão à Ética, a defina, por influência de grandes mestres e não menos assertivos formadores, como a premissa de que se tratará de: “O conjunto de coisas que fazemos e atitudes que tomamos com “todo o mundo” a nos observar”.



Em bom rigor, por memória, enquanto consciência inserida no tempo, e em (grande) respeito por José Barão (e sua equipa), fundador deste “Times do Algarve”, que assinala hoje a sua edição n.º 3354, de todo evitaremos cair no negativo e facilmente observável campo dos “holofotes acesos”…, dando preferência e procurando não enjoar, aborrecer ou até entendiar os nossos prezados leitores, talvez que utilizando um sem número de caracteres, até perder de vista…



Importará chamar ao palco dos acontecimentos, porque a propósito, esta ideia/pensamento de Anabela Gradim, distinta docente em Jornalismo, Comunicação e Retórica na Faculdade de Artes e Letras da UBI e investigadora do Labcom – Laboratório de Comunicação online : “O maior capital de um jornal, e o único do jornalista, é o seu brand name, uma reputação profissional impoluta, a credibilidade, junto dos leitores e a confiança conquistada ao longo dos anos”. No caso do “Times do Algarve”, já lá vão, fruto da antiguidade, e em romano: LXV.

Colocado este justificado introito, que muitos compreenderão nas entrelinhas…, enquanto que dominando a importância de saber comunicar, e evitando ferir eventuais suscetibilidades (que em nada e por nada terá a ver com falta de coragem), correspondendo a vários contactos connosco estabelecidos, por via indireta, deixamos, para o que der e vier, em nome da anunciada declaração de interesses e do seu conteúdo, o nosso correio eletrónico: humberto7gomes@gmail.com.

Cara:

Ser solidário e inteligente



Jan Vertonghen, futebolista do Benfica e que até à passada semana, em jogo disputado com a Espanha esteve a representar o seu país, a Bélgica, no Europeu/2020, resolveu investir na empresa Epilog, sediada em Ghent, que desenvolve um software para a análise de ondas cerebrais, uma tecnologia que ajuda os médicos e definir os tratamentos mais eficazes para combater os cancros no cérebro e os graves ataques epiléticos.



Precisamente a doença que, durante a sua meninice, Vertonghen e seus irmãos, muito não viram acontecer a seu pai, Paul Vertonghen, falecido em 2007, aos 58 anos, por, através do relato de sua mãe, Ria Mattheeuws : “Serem pequenos e por costumarem estar na escola, mas sei que isso os afetou muito”.



Solidário com o sofrimento de seu pai, o futebolista, amigo de infância de Gregor Strobbe, CEO da empresa, referiu, em comunicado:

“Acredito firmemente na história de crescimento. A Epilog é uma empresa maravilhosa que está no meu coração. Estou, portanto, muito satisfeito por poder contribuir através deles para a pesquisa e o cuidado daqueles que têm de lidar com a epilepsia”.



Reforçando a atitude de Vertonghen, é sua mãe que a avaliza: “O Jan é acima de tudo um homem de investimentos inteligentes”. Prova, afinal, de que se pode Ser solidário e Inteligente.

Coroa:

Orgulhosa passagem de testemunho



Constituíndo-se num caso raro de longevidade futebolística ao mais alto nível, Bruno Alves, defesa internacional português, por 96 vezes, a completar 40 anos em Novembro próximo, assinou contrato com o Famalicão.

De regresso ao seu país, revela o motivo da sua decisão: “Tive muitos anos fora, chegou o momento de estar mais perto da família.

Posso competir a um bom nível e espero poder ajudar o Famalicão a crescer e a atingir todos os seus objetivos”, acrescentando ainda que chegar a um clube que o seu pai, Washington Alves, também representou “tem um significado muito especial”.

Mais adiantou o ainda craque, revelando que: “As minhas maiores qualidades são as humanas, a minha entrega, a minha dedicação, a minha forma de estar em campo e o meu carisma”.

Carisma que, nos seu tempos de seleção, numa curiosa recordação, ia ao ponto de ser conhecido por levar para os estágios especiarias que acrescentava às suas dietas, tais como curcuma, pimenta preta e sal rosa dos Himalaias.



Por sua vez o pai, Washington, que também foi atleta famalicense não esconde a sua satisfação pelo regresso do filho ao nosso país. Recordando o percurso do filho: “O Bruno teve a capacidade de fazer tudo o que quis fazer no futebol e com durabilidade”, adiantando com manifesto orgulho que: “Esteve na seleção, é um jogador ativo, que ajuda os colegas. Por isso, é uma honra poder passar um testemunho”. Afinal, um episódio bonito duma Orgulhosa passagem de testemunho.

A finalizar este breve “ensaio, por tudo quanto deixamos expresso, justificar-se-á referir John Kennedy, quando nos legou: “Deveríamos arranjar tempo para parar e agradecer às pessoas que fizeram diferenças nas nossas vidas”.

É que, como dizia o nosso príncipe poeta: Não é pensando que somos, é sendo que pensamos!

Abraço fraterno.

Humberto Gomes

*“Embaixador para a Ética no Desporto”

