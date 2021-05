Comunicando desportivamente: Duas faces da mesma moeda: A do reconhecimento!

OPINIÃO | HUMBERTO GOMES

O mérito da Liga Portuguesa

Jungen Klopp, treinador alemão de 53 anos, à frente dos destinos do Liverpool, acaba de revelar, em vídeo publicado pelo Liverpool, nas redes sociais, ser um seguidor atento do Campeonato Português.



E é com convicção que o afirma: “Uma liga que adoro ver, e que provavelmente não é a mais famosa, em que se vê sempre boas inovações, bons jogadores e bons treinadores, é a portuguesa. É uma liga muito interessante. Tem uma filosofia própria, muitos clubes fazem coisas muito inteligentes para educar e treinar os jogadores. Por isso, é muito, muito interessante”, sublinha o conceituado técnico alemão.



Num permanente e atento estudo sobre o mundo futebolístico que o rodeia, nos diversos campeonatos europeus, sempre na procura de mais e melhores resultados competitivos, dá-nos conta de que: “Vejo muito a liga alemã, tanto quanto possa. Na Itália tento ver para analisar estratégias defensivas, já que quanto a Espanha, podes ser o 16.º mas ter onze jogadores tecnicamente incrivelmente fortes”, remata com o pé mais à… mão (um laivo de ironia…) o conceituado Klopp.

A influência da doçaria

Acredita-se que, enquanto marca registada e autêntica de Portugal, surgiu no início do século XIX, o pastel de Belém, criada pelos Monges do Mosteiro dos Jerónimos, localizado em Belém. Pastel de Belém, por muitos considerado uma sobremesa atrativa, aromática e saborosa.



A ponto de colher a muito sui generis iniciativa dos dirigentes do Belenenses, ao enviar uma ‘carta’ ao veterano guarda-redes italiano Gianluigi Buffon – um dos maiores e melhores de todos os tempos – que, agora, aos 43 anos, no final do contrato, decidiu terminar a sua carreira, ao serviço da Juventus.

Na ‘missiva’ enviada, tenta o Belenenses demover Buffon, com esta sensibilização: “Que tal vires para Lisboa ajudar-nos a regressar ao nosso lugar na Liga? Já nos conhecemos desde o Europeu de 2004, quando treinavas com a seleção italiana no Estádio do Restelo, um dos mais bonitos do Mundo. De certeza que não te esqueceste da vista para o Tejo”.

A constar no causulado do contrato, pode ler-se em pormenor: “Vamos incluir um passe anual para o museu MAAT e bilhetes para o Museu dos Coches, Padrão dos Descobrimentos, Torre de Belém e Mosteiro dos Jerónimos. Assim como seis pasteis de Belém por semana, algo que certamente apreciarás na tua dieta”. Uma nota final para com a certeza, certezinha que o Vitorino e a Inácia, um simpático casal a viver no barrocal algarvio, adeptos do clube de Belém e fãs do Buffon, se encarregarão da infalível logística para a entrega da deliciosa sobremesa ao craque italiano.



E assim, a concretizar-se a contratação do ídolo italiano, se poderá vir a escrever uma bonita e comovente página do desporto e da vida!

Humberto Gomes

*“Embaixador para a Ética no Desporto”

