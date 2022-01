Comunicando desportivamente: Em tempo de Quadra Natalícia

OPINIÃO | HUMBERTO GOMES

Que se celebra pelo Natal – festividade maior do nascimento de Jesus Cristo -, e na qual saudavelmente se desejaria que a mesma se pudesse constituir numa fraterna convivência universal, duas situações diametralmente opostas despertaram a nossa atenção:

Quando o espírito é desvirtuado



Lá longe, no outro extremo do globo, Daniel Sturridge, avançado inglês, ex-jogador do Liverpool, agora ao serviço do Perth Glory, da Austrália, foi condenado a pagar 26 mil euros devido a uma promessa feita que… não terá cumprido. Recordemos o incidente: Em Julho de 2019, quando Sturridge perdeu o seu cão em Los Angeles, recorreu às redes sociais e prometeu 30 mil dólares (cerca de 26 mil euros) como recompensa a quem o encontrasse. O cão apareceu e foi entregue ao jogador que, tendo-se ou não esquivado, não efetuou o pagamento.



Quase dois anos decorridos, em Maio último, um cidadão de seu nome Forster Washington colocou um processo na justiça, alegando que a verba em causa não lhe terá sido paga. Sete meses passados, agora, em quadra natalícia, o jogador foi ‘presenteado’ com a decisão da justiça. De acordo com o avançado, o pagamento foi feito e, insólito da situação, a pessoa em questão… nada terá a ver com o caso, adiantando Sturridge: “Só para vos dar a verdade neste dia de Natal. Estive com o miúdo que encontrou o meu cão, paguei-lhe a recompensa e ele ficou contentíssimo. No dia de Natal ser obrigado a recordar os eventos de um assalto é uma vergonha. São pessoas que tentam aproveitar-se. Obrigado a este jovem uma vez mais…”, disse o ‘desafortunado’ Daniel Sturridge.

Ao invés, seja benvinda diretora Luísa Travassos

Perfeitamente!



Num assumir corajoso e determinado tivemos a (boa) notícia de que, não obstante: “É com um misto de grande tristeza e uma determinação renovada que abraço esta nova etapa da DIREÇÃO do JORNAL do ALGARVE”, assim começou por se exprimir a nossa nova diretora, explicitando, no entanto, que: “o nome de seu falecido marido. Fernando Reis, não poderia desaparecer, porque durante estas quatro décadas, o jornal foi ele. Na primeira página, ao lado do Fundador José Barão, ficará para sempre DIRETOR IN MEMORIAM: Fernando Reis”. Sem deixar de ter presente e agradecer a quem a ajudou – Almerinda Romeira – a encontrar a palavra certa, justa!



“Tarefa árdua a que me espera!”



É o que afirma Luísa Travassos: “Apesar de pertencer a este projeto desde a primeira hora, não é fácil continuar um trabalho de cerca de quarenta anos, com a maestria que ele o fazia”.



Estamos crentes de que não lhe irá faltar a determinação – palavra chave! -, sabendo que: “Para esta tarefa, conto com todos! Todos os que nos acompanharam até aqui”.



“Por ele, por nós, pelo Algarve”.



Luísa, poderá (sempre) contar connosco, nossa nova benvinda diretora. Tal como poderá e saberá, com a ajuda da Susana e da Marta, honrar o nome, o percurso e a obra de Fernando Reis! Enquanto importantes âncoras no sustentáculos dos valores fundamentais da Ética!



Beijinho fraterno.

Humberto Gomes

*”Embaixador para a Ética no Desporto“