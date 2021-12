Comunicando desportivamente: Ética no Desporto: promovendo valores!

OPINIÃO | HUMBERTO GOMES

Terá sido com redobrado regozijo e na pessoa do seu coordenador, dr. José Lima, que o labor desenvolvido pelo PNED (Plano Nacional de Ética no Desporto) foi duplamente reconhecido: primeiro, pelo CNID, que na sua Gala anual de entrega de prémios distinguiu, com medalha evocativa dos seus 55 anos, o trabalho desenvolvido por aquele organismo em prol da ética desportiva junto do jornalismo desportivo, através do ‘Prémio de Imprensa’ – Desporto com Ética; depois, e com dimensão internacional, o galardão e o reconhecimento atribuído pela ‘Peace and Sport’, uma organização neutra e independente sedeada no Mónaco, com o Alto Patrocínio do Príncipe Alberto II, e que tem como objetivo promover o desporto ao serviço da paz, com o prémio ‘Peace and Sport Instituição /SEJD/IPDJ/PNED)’.



O PNED que tem como missão primordial promover, disseminar e facultar a possibilidade de vivenciar, de forma transversal, os denominadores comuns da essência desportiva: o espírito desportivo enraizado nos valores e nos comportamentos éticos, vê assim, desta forma, ser reconhecida uma atividade merecedora dos maiores elogios.



Instado a pronunciar-se, dr. José Lima: “Estes prémios significam um reconhecimento, é certo, mas também um desafio do não ‘baixar a guarda’, de manter cimeiros dois valores fundamentais no desporto como na vida: a resiliência e o acreditar. O primeiro impede-nos de desistir, sabendo que este trabalho é projetado a longo prazo, O segundo é fundamental para a transmissão de valores, só acreditando é que se consegue mudar. Obrigado, por isso, a todos aqueles que acreditam que é possível um desporto de valor promovendo valores”.



Talvez, porque a propósito, e na bivalência desporto/vida, importe trazer uma opinião, também ela insuspeita, de Mário Zambujal: “Em definição básica, desporto é a “prática metódica de exercícios físicos com o fim de aumentar a força, a destreza ou a beleza do corpo”. Sabemos como este conceito se estende com a modernidade, mas, no essencial, afirma-se como a base ética da prática desportiva. Hoje, mais que os competidores nos recintos, assistimos a autênticos atropelos à ética por parte de dirigentes e comentadores do desporto, tantas vezes empenhados em fomentar conflitos. Felizmente, há ainda quem respeite regras de moral e do civismo, em síntese, a ética no desporto, onde se aliam o físico e o espírito”.



Muito próximos já do espírito da Quadra Natalícia, um pouco inspirados à solidariedade, muito importará, no desporto como na vida, que no que de mais nobre possa ser entendido, se instaurem valores como o respeito pelas regras do jogo, pelo outro e pelo corpo, a responsabilidade, a amizade, a entreajuda, o fairplay, afinal, o crescimento harmónico da pessoa, na plenitude do ser humano!

Humberto Gomes

*”Embaixador para a Ética no Desporto”

PUB