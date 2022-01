Comunicando desportivamente: Longevidade a quanto obrigas

OPINIÃO | HUMBERTO GOMES

Longevidade a quanto obrigas, a exemplo de um Porto ‘vintage’…

Kazuyoshi Miura, mais conhecido como Kazu, futebolista japonês, agora contratado pelo Suzuki Point Getters, equipa do quarto escalão (JFL), é o jogador mais velho em atividade em todo o Mundo, e completará 55 anos a 26 de Fevereiro próximo.



Naquela que será a sua 37.ª época como profissional, Kazu, quer – imagine-se! – continuar em atividade até aos 60 anos, sentindo-se “grato pela oportunidade de jogar”; sendo que este será o 15.º clube da sua carreira, internacional 89 vezes pela seleção japonesa, pela qual marcou 55 golos, tendo representado vários clubes no Brasil, incluindo o Santos, para além do italiano Génova, do croata Dínamo de Zabreg e do australiano Sydney FC; em termos de currículo regista este fenómeno de longevidade uma Liga croata, uma Taça asiática, duas Ligas japonesas e duas Supertaças do Japão. Impressionante, realmente!



Talvez que um pouco à imagem de um Porto ‘vintage’ – palavra de origem inglesa, desde 1450 -, e para os menos avisados, trata-se de um vinho excecional que ganha sabores muito especiais com o passar dos anos, desde que os produtores e/ou promotores não caiam na ‘armadilha’… de o comercializarem com menos idade daquela que está inscrita no rótulo, como recentemente foi detetada numa investigação na Holanda, Universidade de Groningen, Kazu, ao invés, é bem um modelo, devidamente legalizado, de longevidade, constituindo-se num atleta com uma férrea vontade de, segundo afirma, “lutar para contribuir dentro de campo”.



Até daqui a mais 5 anitos…, em que contará a incrível idade de 60 anos!

*”Embaixador para a Ética no Desporto”