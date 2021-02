Comunicando desportivamente: Mais do que apenas o discurso, a alusão a (grandes) referências

OPINIÃO | HUMBERTO GOMES

Não poucas vezes, na investidura ou tomada de posse de um cargo, seja de índole social, política ou desportiva, recorrentemente surge o hábito do discurso, de mera circunstância.



Pois bem, na conferência de imprensa para apresentação do novo selecionador nacional de futebol da Polónia, o escolhido para o cargo, Paulo Sousa, não se ficou pela mera circunstância do ato em si e por bonitas palavras de ocasião, antes referindo com profundidade que, e citamos: “Quero construir uma equipa corajosa e ambiciosa, que saiba ter a bola e criar situações. Isso permite controlar os acontecimentos em campo, empurrar o adversário para a defesa. Temos atletas de classe mundial, queremos jogar de forma ofensiva”.



E, acentuamos nós, que melhor forma de o fazer do que ter Lewandowski, como refere Paulo Sousa: “O Robert (Robert Lewandowski) não é apenas o melhor jogador do Mundo, mas também um verdadeiro líder, o líder da seleção nacional. Ele é um grande exemplo para os outros. Os jogadores que trabalham no duro, motivam os outros a dar sempre mais. Já conversei com ele e vi o compromisso nos seus olhos”, assegurou o antigo internacional português.



Para além da investidura no cargo, importará registar o porquê da aposta no português, na versão de Zbigniew Boniek, presidente da Federação Polaca de Futebol: “Ele era um jogador de futebol fantástico, com um grande carácter, e está a subir na carreira de treinador. Eu não o conhecia pessoalmente, mas gostei do seu carácter e da sua franqueza. Conversei com as pessoas que trabalharam com ele e todas disseram que ele era o melhor. O treinador pode ajudar-nos, mas para isso precisamos de jogadores determinados e focados”.



Em consonância com a referência do presidente polaco ao carácter de Paulo Sousa, tempo e espaço para sublinhar as referências que o nóvel selecionador não se esqueceu de fazer, enquanto que com memória – afinal, a consciência inserida no tempo! -.



A primeira, a Carlos Queiroz: “O Carlos Queiroz ensinou todos os jogadores portugueses a acreditar na nossa qualidade. Criou uma mentalidade vencedora”. Depois, a Bobby Robson: “Recordo-me do seu espírito extraordinário e de como passava as suas ideias de jogo”. Referência, ainda, ao seu treinador no Borussia Dortmund, o alemão Ottmar Hitzfeld. Para, com chave de ouro, fechar com a referência a João Paulo II, antigo Papa polaco falecido em 2005: “Quero começar com o facto de vivermos dias difíceis causados pela pandemia. Gostaria de recordar as palavras do Papa João Paulo II que são importantes para mim: ‘Peço para que nunca desista da esperança, nunca duvide, nunca se canse e nunca desanime”.



Enquanto que com exemplar comportamento ético, importará muito assinalar esta atitude de Paulo Sousa, ao trazer para o palco dos acontecimentos – com sentido prático e objetivo, e sem holofotes acesos…-, a referência a alguns dos seus mestres, numa prova de humildade e de gratidão que, hoje por hoje, nos difíceis tempos em que vamos (sobre) vivendo, muito lhe poderá vir a ser útil, e sem o declarar, na constituição de um bem conseguido ídolo. Ídolo?, poder-se-á perguntar. Sim, ídolo, na medida em que poderá vir a ensinar, sendo!



Não é pensando que somos, é sendo que pensamos!

Humberto Gomes

*”Embaixador para a Ética no Desporto”

