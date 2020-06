Comunicando desportivamente: Moss, regressou (o futebol) para isto…?

OPINIÃO | HUMBERTO GOMES

Regressada à atividade a 1.ª Liga do futebol profissional, com a realização da 25ª jornada, na sequência do jogo que opôs o Benfica ao Tondela, tivemos oportunidade de presenciar a partida, respeitando a distância obrigatória, na companhia de um amigo, adepto ferrenho da equipa da Luz.



Ao nível do desenrolar do jogo, era notória a insatisfação do meu amigo perante a manifesta ausência de qualidade face à produção de jogo da “sua” equipa. Perante a muralha defensiva adversária, o Benfica não foi sendo capaz de criar lances de perigo para materializar em golo, algumas das poucas oportunidades de que dispôs, nas muitas aproximações à baliza contrária.



Verdade que foi evidente a superioridade do Benfica, em termos de posse de bola – 65% contra 35% do seu adversário -, em número de remates à baliza, 26 versus 4, até em número de pontapés de canto 14, contra 0 do seu opositor.



Quando o árbitro apitou pela última vez lamentava-se o meu amigo: “Afinal, desde que a Liga parou e até agora, não mudou nada, continua a desinspiração; nem com o acicate para ultrapassarem o Porto em caso de vitória lhes deu incentivo. Uma tristeza, acrescentava”.



O pior estava para chegar, quando o autocarro que transportava a equipa no regresso ao Seixal, após o empate com o Tondela, foi apedrejado. Dois paralelepípedos foram lançados de cima de um viaduto, tendo entrado no interior do autocarro, cujos estilhaços provocaram ferimentos em Zivkovic e Weigl, jogadores que tiveram de receber assistência hospitalar.



Perplexos com a notícia do ocorrido, pacatamente instalados no sofá, ficámos serenamente a conversar e a rematarmos – em jeito de consciência (!) – como bom seria que a competitividade em torno do futebol não se confundisse com ódio e que, por muitas exacerbadas que possam ser as (doentias) paixões, “este” futebol não se deva constituir no ópio do povo.



Na crise que o Mundo atravessa (agravada agora com novo corona vírus) haverá que pugnar muito mais por um verdadeiro sentido ético, do que por ansiosamente “termos”, um qualquer, futebol.



Daí que, assertivamente, o meu amigo tivesse tido esta expressão final, em função de tão inglória jornada: “Moss (ele é retintamente de Olhão), regressou (o futebol) para isto…?”



Só podemos realmente lamentar que constituindo o futebol o fenómeno cultural de maior magia no mundo contemporâneo, “infelizmências” destas, tanto o descredibilizem!



São, uma vez mais, as tais “coisas” da coisa futebolística…!

Humberto Gomes

“Embaixador para a Ética no Desporto”