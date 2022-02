Comunicando desportivamente: O uso pacífico da bola… sem lhe dar pontapés

OPINIÃO | HUMBERTO GOMES

Vezes quantas, o atribulado mundo da bola (leia-se futebol profissional), é pródigo em situações tão inusitadas quanto degradantes, deixando incrédulos e um tanto desiludidos quem, enquanto desportistas, de algum modo se apaixona por este espetáculo de grande magia e impacto social.



Depois de esmagar o Sporting em Alvalade, o Manchester City, no regresso à competição interna – Premier League -, sofreu uma inesperada derrota por 3-2, no seu reduto, diante do Tottenham, sendo que uma das suas estrelas Phil Foden, avançado, de 21 anos, talvez que para espairecer do desaire sofrido, juntou alguns elementos da família para assistirem ao vivo ao combate de boxe entre os britânicos Amir Khan e Kell Brook. Nos corredores do AO Arena de Manchester, onde se disputou o combate, Foden acabou reconhecido e, mais do que isso, insultado por um grupo de adeptos do City.

Tentando ignorar o sucedido o jogador entrou para uma sala privada juntamente com sua namorada, Rebecca Cooke, mas a sua mãe saíu para o corredor em defesa do filho, respondendo aos insultos, empurrando até um dos elementos do grupo. Grupo, com razoável dose de idiotice e de violência, regra geral mais aprazível, quando partilhada pelos agressores que o compõem.



E esse elemento, que havia sido empurrado, sem mais delongas, reagiu com um soco na cara da senhora, despoletando confrontos que envolveram várias pessoas. O próprio Foden apareceu a defender a mãe, que terá originado, então, o desmembrar do grupo, que se afastou.



Através de um comunicado, o Manchester City, insurgiu-se perante o sucedido, fazendo saber: “O clube está ciente de um vídeo que circulou nas redes sociais que mostra Phil Foden e a sua família a serem assediados e atacados com a natureza do abuso e a agressão que se seguiu a um dos membros da família de Phil. Continuaremos a dar-lhes todo o apoio e assistência que precisem”.



Em contra-ciclo, digamos, com o sucedido, quão gratificante se torna, recuar a 1893, quando Mohandas Gandhi desembarcou na Àfrica do Sul, vindo de Inglaterra, onde tinha adotado o gosto pelo jogo bonito, e que o jurista procurou desenvolver para cativar as classes baixas, a maioria pobre e oprimida. Ghandi que, inclusivé, chegou a professar o movimento filosófico ‘Satyagraha’ que significava a resistência sem violência. Mais tarde, voltou à Índia para se tornar o pai (Bapu) de uma nação, onde, enquanto grande projeto, fez um uso pacífico da bola; afinal para, em termos políticos, libertar a Índia do jugo imperial britânico.



Para quanto a bola…, elemento comum a todos os intervenientes no jogo, pode e deve estar reservada e, por maioria de razão, a quanto obriga na defesa de uma causa e/ou de uma atitude que valerá por dizer que sempre (mais) importante será: O uso pacífico da bola…sem lhe dar pontapés.

Humberto Gomes

*“Embaixador para a Ética no Desporto”