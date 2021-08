Comunicando desportivamente: Por dentro do Futebol: Saber liderar e ler o jogo para ter sucesso

OPINIÃO | HUMBERTO GOMES

No dealbar de mais uma época futebolística, esperando que a mesma se possa constituir com a desejável normalidade, nos planos sócio-desportivo e pugnando pela assunção dos valores éticos, ocorreu-nos desenvolver este pequeno “ensaio”.



“Ensaio” este, que terá como base as premissas enunciadas: Saber liderar e ler o jogo para ter sucesso!



Que resultaram de uma conversa tida, não há muito tempo, com mestre – porque sábio! – Manuel Sérgio, a propósito da forma mais assertiva de, perante uma competição muito exigente, se poder ser capaz de levar a equipa à vitória, enquanto processo psico-pedagógico.



Reportávamo-nos, então, há uma quinzena de anos atrás, e ainda hoje com plena atualidade (!), quando ‘escutávamos’ José Mourinho sobre o que era para ele o treino: “Treino para mim só é bom quando se consegue operacionalizar o que é a ideia-chave, isto é, o treinador tem de encontrar exercícios que induzam a sua equipa a fazer o que se faz no jogo”. Talvez que a funcionar e de harmonia, acrescentamos nós, um pouco em jeito de como se encontrar o desejável equilíbrio, um certo ‘segredo’ que determina que só podemos jogar o que treinarmos.



Nesta linha de raciocínio, importará considerar que o mais importante numa equipa é, adverte-nos José Mourinho: “Ter um determinado modelo, determinados princípios, conhecê-los bem, interpretá-los bem, independentemente de ser utilizado por este ou aquele jogador. No fundo, é aquilo que eu chamo organização de jogo”, sustentava ele, na ocasião, tal como agora, afinal, na incessante procura de qual a cultura de jogo em que a sua equipa se deverá assumir. Cultura que, em palavras simples e curtas, se resume na aliança da teoria com a prática. Fácil, verdade ?! Talvez que sim, fácil (teoria) de se entender, mas difícil (prática) de se pôr no terreno, mas levando sempre em consideração que, sem a teoria, não pode perspetivar-se uma nova prática.



Com este saber liderar e saber ler o jogo, poder-se-á concluir que, com grande cunho prático, a ‘receita’ terá como ingredientes : a programação exige, o treinador indica e o jogador cumpre.



No elencar dos vários fatores presentes no treino, José Mourinho, dá atenção à intensidade, sustentando que: “A intensidade de esforço significa muita concentração: correr por correr tem um desgaste energético natural, mas a complexidade desse exercício é nula. E, como tal, o desgaste, em termos emocionais, tende a ser nulo também, ao contrário das situações complexas, onde se exigem aos jogadores requisitos técnicos, táticos, psicológicos e de pensar as situações – isso é que representa a complexidade do exercício e conduz a uma concentração maior-“.



Grande admirador de Mourinho, mestre Manuel Sérgio, defende e enaltece que as suas ideias : “informam profundamente os seus jogadores, porque ele tem qualidades de liderança, sabe ler o jogo e sabe comunicar para poder motivar”. E ter, afinal, sucesso ! Razão pela qual, e já o temos referido do alto desta tribuna, que sem uma base sólida de liderança – sendo decisivo indicar, de forma convicta, o ‘sigam-me’ e não, de forma negligente, o ‘vão por…ali’ – que, vezes quantas, só poderá determinar que da motivação à frustração irá…um pequeno passo!



Sustenta, veementemente, o mestre que: “Onde há futebol, há filosofia, ou seja, há uma tentativa de racionalizar, incluindo o que não é racionalizável. No futebol, há casualidade (causa) e casoalidade (caos), há pensamento e vivência. A realidade (neste caso, o futebol) é mais do que pensamento e mais do que a linguagem. Esta serve, sobre o mais, para motivar e explicar que o mais importante ainda está por dizer e…fazer! Assim, o futebol não se resume ao seu saber. A realidade excede sempre o que se sabe”.



Voltaremos a este “ensaio”, ficando a aguardar por novos e apelativos desenvolvimentos.

As duas faces de uma mesma moeda

Cultura

Deixamos expresso que a cultura do futebol é a aliança da teoria e da prática;

Deixamos expresso que a cultura do futebol é a aliança da teoria e da prática; Prática

Anuncia-se agora, por experiência própria, que a prática é o supremo critério da verdade.

Porque, e enquanto no Desporto como na Vida, importará trazer ao palco dos acontecimentos – sem ruído, nem holofotes acesos – o nosso príncipe-poeta: “Não é pensando que somos, é sendo que pensamos!”



Humberto Gomes

*”Embaixador para a Ética no Desporto”

PUB