Comunicando desportivamente: ‘Princesa da neve’, mais do que uma desportista

OPINIÃO | HUMBERTO GOMES

Longe da ‘fogueira’… em que se constituiu o inferno do Dragão, na noite de sexta-feira passada, com cenas lamentáveis de agressões e muitos empurrões e uma confrangedora falta de um mínimo sentido ético por parte de alguns intervenientes, ocorreu-nos, em contra-ciclo, ‘refrescar’ o clima e trazer ao vosso contacto um fascinante exemplo do que é, afinal, ser mais do que uma desportista.



“Foi o melhor momento da minha vida, o momento mais feliz de toda a minha vida. Nem posso acreditar no que acabou de acontecer”, assim se confessou Ailing Gu Ailing, aos 18 anos, a mais jovem campeã olímpica de sempre no esqui freestyle big air.



Contrariando a tendência de muitos atletas chineses que têm optado por países capitalistas, a jovem Ailing, rumou no caminho oposto, não obstante ter nascido na Califórnia, em São Francisco, achou por bem, desde há três anos, representar a China, o país de sua mãe.



Ailing que chegou a representar os EUA entre 2017 e 2018, apercebendo-se que na China não existiam grandes figuras no esqui, resolveu, então, representar o país asiático explicitando que: “Vivíamos todos juntos e a minha avó não falava inglês, por isso falávamos em chinês. Elas são as maiores influências da minha vida”, revela este fenómeno do esqui, que passava muitos verões na China.



Com a questão da nacionalidade um pouco por resolver, pois que para representar a China tem de ter dupla nacionalidade, uma vez que a legislação de Pequim não o permite, como resolver, então, o ‘diferendo’ neste contexto geopolítico? Simples, para satisfazer os seus milhões de fãs: “Quando estou na China, sou chinesa. Quando estou nos EUA, sou americana”.



Ailing, com o principal foco em “ajudar a promover o desporto que ama”, é sua esta sugestiva expressão, é, para além de uma desportista e praticante de eleição, também uma modelo conceituada internacionalmente, uma aluna brilhante na Universidade de Stanford e uma ativista dos direitos das mulheres, tendo já desfilado em capitais da moda como Milão e Paris e feito capas da ‘Elle’, ‘Vogue’ e da ‘Cosmopolitan’ e dado a cara por marcas como Victoria’s Secret e Luis Vuitton.



No desporto como na vida, em nome de uma mente saudável e de uma prática com sentido ético e pedagógico, como resultante de (bons) princípios e valores,bom seria que pudéssemos claramente entender que o êxito,o sucesso não se compra,apenas se merece! Até porque, com memória – ajustando assertivamente a agulha da bússola -, bastará termos presente que: Não é pensando que somos, é sendo que pensamos!

Humberto Gomes

*”Embaixador para a Ética no Desporto”