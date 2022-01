Comunicando desportivamente: Quando o compromisso competitivo e solidário acontece…

OPINIÃO | HUMBERTO GOMES

Vezes quantas, na prática desportiva, seja ao nível do futebol, do basquetebol ou do andebol, acontecem situações e exemplos manifestamente edificantes, ao ponto de considerarmos que mais importante do que ter sucesso é ter valor, principalmente se neste valor há a vontade de construção de um mundo diferente.



De um mundo diferente, quando, não obstante a exigência competitiva, existe a desejável nobreza de sentimentos que conduz à tão desejável solidariedade, observando-se uma ‘certa’ forma de estar que, em termos práticos, nos deixa a clara e manifestamente saudável mensagem que resulta de se compreender a diferença entre ‘vão por ali’ e ‘sigam-me’!



E neste ‘sigam-me’, muito diferente, para melhor, da indicação frouxa e negligente do ‘vão por ali’, registemos o facto de no Europeu de andebol a decorrer na Hungria, terem sido várias as seleções que têm sido afetadas por surtos da covid-19, nomeadamente os Países Baixos, que até eliminaram Portugal da competição.



Com vários jogadores ausentes por estarem infetados, o selecionador holandês viu-se forçado a solicitar ao seu adjunto para o treino de guarda-redes, Gerrie Eijlers, que voltasse à quadra de jogo, em representação da seleção, onde se havia estreado na defesa da baliza da Holanda em Junho de 1998, diante do Luxemburgo. E a resposta, foi: presente!



Desta feita, um ano e meio depois de se ter retirado da prática do jogo, com 41 anos de idade, Eijlers, integrou o lote de convocados e ‘só’… se equipou(!) e entrou na parte final do jogo diante da França, tendo ainda efetuado três defesas, insuficiente, no entanto, para evitar a derrota por 24-34 frente aos gauleses.



Enquanto modalidade desportiva, qualquer uma delas, e os atletas e técnicos que as integram, devem ter uma missão prioritária, que corresponderá à promoção e formação de valores que lhes possam conferir um rosto humano. Muito antes das qualidades físicas, ou da eventual promoção de uma paixão exacerbada, o desporto e qualquer modalidade desportiva, tem de ser praticado e aplaudido enquanto abnegado esforço de criação de um mundo diferente, de um mundo novo!



Tão diferente e novo, que deva acontecer um lugar de destaque no que à justiça e solidariedade diz diretamente respeito, como neste exemplo, porque é com valores e com homens e mulheres com valores que o desporto, e todos os agentes que o integram, terá verdadeiramente rosto humano!



Ainda, neste ‘time out’ final, sublinhar para os menos avisados ou porque teimosamente instalados, fruto de, vezes quantas, ‘certas’… insanáveis mordomias e interesses instalados, que o sucesso não se compra, apenas se merece!

Humberto Gomes

*”Embaixador para a Ética no Desporto”