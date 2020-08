Comunicando desportivamente: Quando o sistema escolar se adapta ao profissionalismo

OPINIÃO | HUMBERTO GOMES

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Alemanha alterou muito recentemente os até aí considerados escalões mínimos para a admissão de jovens talentos na Bundesliga, promovendo a emancipação dos candidatos a partir dos 16 anos de idade, com início já a partir da próxima época. Um dos principais beneficiados com a medida será Youssoufa Moukoko, avançado do B. Dortmund, jovem de 15 anos, nascido em Yaoundé, capital dos Camarões, e naturalizado alemão. Moukoko, apesar da sua tenra idade, é já hoje um dos nomes incontornáveis entre os valores emergentes, enquanto goleador nato e grande promessa do futebol alemão e mundial.

Vem este introito, a propósito do facto de na Alemanha vigorar um regime de exceção que permite a jovens atletas ausentarem-se da escola com o objetivo de se tornarem profissionais. Deste modo Moukoko irá beneficiar desse estatuto, com a atribuição dessa licença especial, tendo aulas sempre que possível, mas apenas nos intervalos entre treinos e jogos.

Assim como vai ter à disposição aulas por videoconferência, como resultante da boa experiência colhida no decorrer dos tempos de confinamento, desde o início da pandemia Covid-19. Com uma visão ampla do fenómeno, poderemos, então, concluir que, afinal, é possível conciliar os estudos com o profissionalismo. Sem sofismas, nem habilidades nefastas, e com total transparência.



Independentemente do sucesso, importará considerar que o futebol, enquanto modalidade desportiva, como as demais, deverá obedecer a uma missão prioritária: promover a formação de valores que possibilitem olhar-se a sua prática com verdadeira dimensão humana. É que mais importante do que ter sucesso, será ter valor! Deixaremos, a concluir, para atenta e serena reflexão e interiorização, a formulação da questão: Lá, como cá…?!

É imenso o caminho, ainda, a percorrer!

Humberto Gomes