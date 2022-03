Comunicando desportivamente: Quando os recordes e o desportivismo coexistem na mesma moeda

OPINIÃO | HUMBERTO GOMES

Quando os recordes e o desportivismo coexistem na mesma moeda

A moeda dos três saberes: saber, fazer e estar!



Protagonizado por Gregg Popovich e por Don Nelson, ambos conceituados treinadores de basquetebol, com origem nas terras do tio Sam, e que todo o mundo basquetebolístico conhece e tem idolatrado – porque têm ensinado, sendo… ídolos! -, ofereceram-nos uma situação que, não sendo inédita, nos dá mostras de como se pode ser exemplo para o apaixonante mundo do desporto.



Popovich, de 73 anos, treinador do San António Spurs, na última partida da fase regular da NBA, diante dos Utah Jazz, ao triunfar por 104-102, alcançando a sua 1.336ª vitória, estabeleceu novo recorde, ultrapassando o registo de Don Nelson (1.335), naquela que é a sua 26.ª época à frente da equipa do Texas, onde já se sagrou campeão por cinco vezes: 1999, 2003, 2005, 2007 e 2014. De referir, o fantástico percurso deste mestre – porque sábio! -, eleito por três vezes “NBA Coach of the Year”, em: 2003, 2014 e 2017, e por quatro vezes: “Coach of All-Star Game”: 2005, 2011, 2013 e 2016. Ainda, o atual selecionador nacional. Impressionante!



Justificadamente emocionado pelo feito alcançado, mas consciente e com a humildade que caracteriza, afinal, os desportistas de eleição, ‘sussurrou’…:

“Isto não pertence a uma só pessoa. O basquetebol é um desporto coletivo. Temos de pegar num grupo e tornar esses jogadores maravilhosos. Fomos abençoados com o apoio desta cidade fantástica e dos seus adeptos, não importa o que aconteça”, declaração de Gregg Popovich, instantes após ter batido o recorde de outra lenda.



Sem surpresa(!), no final da partida, Popovich celebrou com os jogadores do ‘seu grupo’ e dos rivais de Utah, recebendo incontáveis felicitações no campo, ‘no terreno’ (onde tudo acontece e se resolve) e no balneário, tendo, ainda, direito à bola do jogo e a um abençoado… banho!



Por sua vez o recordista destronado, Don Nelson, que na passada terça-feira completou 82 anos, tem no seu também impressionante palmarés, cinco vezes campeão da NBA, ao serviço do Boston Celtics, pioneiro no conceito de “point forward” (um extremo com funções de armador), tendo sido nomeado um dos 10 melhores treinadores da história da NBA. Nelson, que foi introduzido no “Basketball Hall of Fame”, em 2012.



Don Nelson, não ficou zangado por perder o melhor registo de vitórias, bem pelo contrário, como manifestou: “Estou muito orgulhoso por Gregg ter batido o meu recorde”, sublinhando, dirigindo-se ao seu sucessor: “Mal podia esperar para que isto um dia acontecesse. Só quero que saibas, sendo um dos meus melhores amigos na vida, que desejo o melhor para os teus anos restantes na NBA”.



Moral da história: Recordes à parte, imperou o desportivismo!



Ao invés, se com acentuado egocentrismo, com o pretexto de que se deverá salvaguardar interesses, nem sempre confessáveis, e objetivos, pouco ou nada assertivamente programados, importará, isso sim, com sentido ético(!), ficar com a referência deste formidável exemplo e com o ‘compromisso’ de sermos fieis à ideia-pensamento de que: “O êxito, o sucesso, não se compra, apenas se merece!”



No Desporto como na Vida!

Humberto Gomes