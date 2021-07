Comunicando desportivamente: Regressados ao futebol intra-muros

OPINIÃO | HUMBERTO GOMES

Regressados ao futebol intra-muros, tempo para construirmos um sistema desportivo que (não) temos

Com a eliminação da equipa portuguesa nos oitavos de final do Campeonato da Europa, diante da Bélgica, regressados que estamos ao nosso futebol intra-muros, de consumo doméstico e com as férias de quase todos os jogadores ainda por serem gozadas, talvez que tempo para rumarmos noutro sentido, interiorizando uma oportuna e assertiva reflexão, equacionando o sistema desportiva que (não) temos.



Do alto desta tribuna, vezes quantas, já temos referido a dimensão cultural do desporto, e do futebol em particular, ao ponto de classificarmos de importância capital o retirarem-se consequências no plano educativo e formativo.



Razão pela qual importará trazermos à coação, ao palco dos acontecimentos, o sistema desportivo que (não) temos, com a presença num local onde estão todas as nossas crianças e jovens: na Escola.

Certo que a Escola, só por si, não tem a obrigação de acudir a todo o tipo de solicitações sobre a aquisição de um estilo de vida (mais) saudável que o crescimento e desenvolvimento das crianças e dos jovens requer.

É indiscutível a extrema importância que representará a relação da Escola com um bem estruturado, responsável e responsabilizante sistema desportivo. Que não deverá permitir que se considere um objetivo e não um pré-requisito a obtenção de um estilo de vida saudável, assim como deverá ser capaz de concretizar a clara definição entre a prática desportiva de competição e entre esta e a do alto rendimento.

Também já o temos vindo a acentuar, por tudo o que a experiência “no terreno” nos tem dado a saber, que o desporto é, acima de tudo, uma criação humana, constituindo uma expressão de cultura e um objeto de conhecimento, enquanto fator de verdadeiro desenvolvimento.

Só que, fruto da sociedade em que temos estado envolvidos, é visível a crescente dependência do desporto, sobretudo o de natureza profissional, face às lógicas económico-financeiras que o têm transformado num produto da indústria do espetáculo.



Tem-se vindo a contatar a crise instalada no movimento associativo, quando seria (mais) expectável uma mais oportuna e assertiva intervenção na defesa dos princípios inerentes a um verdadeiro espírito moral e desportivo.

Nesse sistema desportivo que (não) temos, e a instituir, todos: poderes públicos, associativos e privados se devem sentir como parte integrante, na incessante procura de um movimento regenerador com o objetivo de dinamizar princípios e valores éticos que promovam e enalteçam o prazer da competição.

E, aqui, na via do patamar competitivo, é com valores e com homens com valores que o desporto tem rosto humano. Mais importante do que ter sucesso é ter valor!

E, em jeito de remate – se calhar, com o pé mais à mão…-, como é bom sonhar: E se, de uma vez por rodas, pudéssemos ter, no cume da pirâmide, não uma Secretaria de Estado, mas um Ministério do Desporto?!

Seria exigir muito? Reconhecidamente, não constitui o Desporto o fenómeno cultural de maior magia e impacto social?!



Não é pensando que somos, é sendo que pensamos!

Humberto Gomes

PUB