Comunicando desportivamente: Um mágico inigualável e eterno

OPINIÃO | HUMBERTO GOMES

Do alto desta tribuna, nesta nossa reaparição, volvido mais de meio século, de colaborar com o “Times” do Algarve, já por várias vezes o temos referido quanto o futebol constitui o fenómeno cultural de maior magia e impacto social nos dias de hoje.

Não obstante a humilde e singela mensagem comunicacional que o nosso labor representa, não poderíamos ficar indiferentes ao que para o universo futebolístico representou o desaparecimento do astro argentino Maradona.

Diego Armando Maradona, de seu nome completo, por muitos conhecido e idolatrado como “El Pibe”, que sucumbiu aos 60 anos de idade, vítima de uma paragem cardio-respiratória.

Ao deixar de estar fisicamente connosco, poder-se-á, sem exagero, dizer que nasceu uma lenda. Uma lenda que perdurará para todo o sempre na memória do povo, na memória do mundo.

Nada melhor para expressar o formidável contributo de “El Pibe” ao Desporto, e ao futebol em particular, do que coligirmos alguns depoimentos de algumas estrelas do firmamento desportivo.

Começando pela lenda da NBA Magic Johnson: “O Mundo perdeu um dos melhores jogadores de futebol de sempre, Diego Maradona. Foi uma das emoções da minha vida quando o conheci. Descanse em paz, meu amigo. As minhas orações vão para a sua famíla”.

Pelé, que protagoniza com Maradona sobre quem foi o melhor de sempre, reagiu assim ao seu desaparecimento: “Notícia triste, perder amigos dessa maneira. Que Deus dê bastante força para a família. Com certeza, um dia vamos bater uma bola juntos lá no céu”.

Já Cristiano Ronaldo, despediu-se assim de um amigo: “Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido”.

Seu indiscutível sucessor na Argentina, Messi, lamentou o finamento do génio : “Um dia muito triste para todos os argentinos e para o futebol. Deixa-nos, mas não se vai, porque o Diego é eterno. Fico com todos os momentos bonitos que vivi com ele e quero enviar condolências à família e amigos”.

Para o seu País natal, a Argentina, e para boa parte do mundo apaixonado pelo futebol, Maradona, ainda que nalguns episódios tenha roçado a imagem, porque já em fase decadente, de uma certa animosidade, até mesmo com laivos de algum ridículo, não menos verdade que representava magistralmente a festa da fantasia com o seu enormíssimo talento.

Por outro lado se muitos o designam como um Deus, também verdade se diga que não foi nenhum santo.

Certo é que, na hora da despedida, fica a ideia de que partiu o maior ídolo de sempre, do maior heroi de sempre, que se constituiu, afinal, num mágico inigualável e eterno.



Que descanse em Paz!

Humberto Gomes

