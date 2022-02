Comunicando desportivamente: Uma questão de hábito, sabendo ser e sentir!

OPINIÃO | HUMBERTO GOMES

Neste dealbar de um Novo Ano, enquanto atentos ao fenómeno desportivo – hoje por hoje de grande impacto e magia social – e considerando que o desporto nasceu como Ética (conjunto de coisas que fazemos e atitudes que tomamos com ‘todo o mundo’ a nos observar), dificilmente poderemos entender a sua prática sem a observância de uma conduta Ética.



Desporto: uma atividade humana e não só uma atividade física, espaço e tempo, então, para a existência de uma prática saudável, em respeito para com princípios e valores, exaltando e promovendo esse excelente meio de pedagogia e desenvolvimento.



Reconhecido, de há muito, tratar-se de uma nova ciência social e humana, portanto, só com ciência humana será entendível estudar-se e…praticar-se.

Bom será que, se atentos à realidade que nos rodeia e para não sermos apanhados desprevenidos, consigamos ter presente que, vezes quantas, poderemos estar envolvidos não num saudável estado de motivação, mas, ao invés, nos poder surgir uma ‘convidada’, normalmente não bem recebida: a frustração.



Bastará termos presente, para que isso se constitua num hábito, trazermos ao palco dos acontecimentos – sem ruído nem holofotes acesos -, duas ideias-pensamento de dois mestres – porque sábios! -; um, Aristóteles, quando nos legou: “Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto não é um meio mas um hábito”; o outro, com uma ‘roupagem’ mais atual, António Damásio, que nos desafia para, com memória e a agulha da bússola bem orientada: “Antes de chegar ao saber é preciso percorrer o caminho do ser e do sentir”.



Desafio lançado e com claros objetivos pedagógicos, o fenómeno da prática desportiva não se deverá reduzir, nem minimizar ao estudo do que acontece nos jornais, na janela permanentemente aberta das redes sociais ou na… rua.



Importará que não nos deixemos anestesiar, face ao entusiasmo que o espetáculo desportivo possa despertar, na medida em que estamos a ‘habitar’ numa sociedade, não poucas vezes injusta como é a nossa, pois que existem ‘coisas’ e vivências bem mais importantes.



Para uma prática desportiva (mais) saudável torna-se imprescindível o contributo de qualificados agentes desportivos, que não meros ‘técnicos de bancada’, que nos ofereçam a garantia de um percurso responsável e responsabilizante, proporcionando aos elementos fundamentais do desporto: os praticantes(!”) um caminhar na via da sabedoria, da ciência e da reflexão crítica de quantos operam ‘no terreno’ (onde tudo acontece e se resolve).

Habitue-mo-nos, então, a contribuir para a excelência, não como meio, mas como hábito, sabendo ser e sentir!



‘Só’ porque o êxito, o sucesso não se compra apenas se deve merecer!

Humberto Gomes

*“Embaixador para a Ética no Desporto”