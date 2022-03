Comunicando desportivamente: Vinda da guerra, uma campeã, ao encontro do ouro

OPINIÃO | HUMBERTO GOMES

PUB

Para marcar presença no mundial de atletismo a decorrer em Belgrado (Sérvia), numa altura em que Putin massacra, sem dar tréguas, a população ucraniana, ao ponto de aumentar o nível da ofensiva com a utilização de mísseis hiper sónicos, mas ciente das suas capacidades, não obstante o perigo que corria, Yaroslava Mahuchikh, vinda da guerra, justificou, em absoluto, a sua presença ao se sagrar campeã do Mundo.



Suplantando a australiana Eleanor Patterson (2m) e a cazaque Nadezha Dubovitskaya (1,98), Mahuchikh logrou alcançar no salto em altura 2,02 metros, no momento que que, para assinalar o feito, e face às ocorrências no seu País, se enrolou na bandeira da Ucrânia e nos descreveu que: “Antes de ir para a pista, a cabeça estava na Ucrânia, por causa de tudo o que está a acontecer. Este ouro é para a minha Nação, para o meu Povo e para o seu Exército. Estou muito feliz por tê-la conquistado”, afirmou, irradiando uma incontida emoção.



Foi tremendamente difícil a viajem até Belgrado, nem de um pesadelo se tratou: “Demorei mais de três dias, a receber centenas de telefonemas, a mudar de direção, com explosões, incêndios e o som das sirenes durante os ataques aéreos. Gostava que não fosse mais do que um pesadelo, mas é a realidade da guerra”.



Solidária com a campeã mundial, manifestou-se a vice-campeã Patterson, surgindo com as unhas pintadas de azul e amarelo, mostrando-se emocionada: “Disse-lhe que o meu coração partido estava com ela, a pensar no sofrimento dos ucranianos e dos seus atletas. A minha prata tornou este pódio mais especial”.



Com o pensamento nos horrores da guerra, como é gratificante constatar o grande espírito de solidariedade.



Que a loucura de uma ambição estratégica, com a crença inabalável na força apocalíptica da violência, de que resulta o romper com as fronteiras da insanidade, possa terminar, já!

Humberto Gomes