Comunidade artística algarvia desafiada a criar novos projetos

O AlgarveShopping acabou de lançar a 2.ª edição da Open Call, a convocatória cultural que desafia artistas e entidades culturais da região a candidatarem-se com os seus trabalhos para posterior apresentação no Centro Comercial da Guia (Albufeira). As candidaturas podem ser realizadas até dia 08 de maio.

Esta iniciativa vem reforçar a importância que a promoção de experiências culturais, integradas no programa “Cultura no Centro”, no qual se insere o AlgarveShopping. Além de um espaço comercial, o Centro propõe-se, deste modo, a ser também palco de cultura e arte, seja como rampa de lançamento para novos talentos e artistas emergentes do Algarve, seja para facilitar a presença de instituições e entidades que podem assim chegar a outros públicos.

Os artistas e instituições já se podem candidatar com os seus projetos artísticos culturais e criativos a partir de informações do site do centro comercial. Os projetos apresentados devem estar integrados nas disciplinas de Música, Teatro, Performance, Dança, Instalação, Exposição, Circo, Literatura, Arquitetura e Multidisciplinar. Os projetos escolhidos serão anunciados durante o mês de junho e serão implementados até ao final do ano de 2022.

Para Carla Martins, diretora do AlgarveShopping, “a Open Call é uma iniciativa que nos enche de orgulho, porque nos permite dar palco à cultura regional e nacional. O lançamento desta segunda edição deve-se ao sucesso da primeira, realizada no ano passado, na qual recebemos 69 candidaturas e demos palco a cinco projetos”.

A primeira edição da Open Call impactou, na sua totalidade, mais de três mil profissionais da cultura e recolheu mais de 920 candidaturas. A iniciativa está integrada no projeto “Cultura no Centro” que, com um investimento total de dois milhões de euros tem como propósito apoiar artistas e entidades nacionais de âmbito cultural, através da realização de várias atividades e movimentos artísticos nos centros comerciais geridos pela Sonae Sierra, de forma a tornar a cultura acessível a todos.