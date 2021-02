Comunidade italiana do sotavento apoia unidades de saúde e instituições

A associação de pensionistas italianos residentes no Algarve, nomeadamente no sotavento, tem contribuído com uma arrecadação de fundos e bens para instituições de saúde e solidariedade da região, anunciou a comunidade.

Até ao momento foram arrecadados cerca de sete mil euros, que se destinam à aquisição de três computadores para o pavilhão covid do Centro de Saúde de Tavira, para a compra de eletrodomésticos para o apartamento destinado a alguns sem-abrigo de Vila Real de Santo António e para a compra de alimentos e distribuição por famílias carenciadas.

“Com este gesto, a comunidade italiana de Sotavento quer mostrar a sua total solidariedade para com esta zona do Algarve que nos acolhe e que sofre com esta terrível pandemia”, refere a associação em comunicado.

No ano passado, esta associação arrecadou cerca de 20 mil euros para compra de materiais de proteção contra a covid-19, com destino aos centros de Saúde e ao hospital de Faro.

