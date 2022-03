Comunidade ucraniana participa nas comemorações pascais em Tavira

A comunidade ucraniana greco católica do Algarve vai marcar presença nas comemorações da Páscoa em Tavira, onde serão realizadas orações pela paz e contra a guerra nesse país e no mundo, anunciou a paróquia da cidade algarvia.

PUB

A paróquia católica de Tavira destacou a presença da comunidade ucraniana em “momentos altos das festas pascais em Tavira”, nomeadamente, nas procissões de Domingo de Ramos, marcada para as 17:00 de dia 10 de abril e do Enterro do Senhor, prevista para as 21:00 de dia 15.

Em comunicado, aquela paróquia adiantou que na procissão de Domingo de Ramos, que sai da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, um dos andores “será transportado por membros da comunidade ucraniana”, que também já tinha participado, em 04 de março, na via-sacra que percorreu a cidade por ocasião da Quaresma.

A mesma fonte revelou que, na procissão do Enterro do Senhor, na sexta-feira santa, 15 de abril, a comunidade ucraniana do Algarve também vai estar presente e “um dos andores estará decorado com girassóis, flores que representam a Ucrânia”.

As cerimónias vão “ser dirigidas” pelo pároco de Tavira, padre Miguel Neto, e pelo padre Oleg Trushko, que é “assistente da comunidade ucraniana grego católica na região”.

“Para além disso, toda a comunidade se envolverá, chamando a atenção para a necessidade de paz, em espírito de solidariedade e de comunhão com estes irmãos que vivem um momento particularmente difícil”, prossegue a nota da paróquia.

O pároco de Tavira referiu, citado no comunicado, que nas comemorações pascais os “jovens vão levar uma faixa” em sinal de “união com a Ucrânia” e vão ser feitas orações de solidariedade com o povo ucraniano, afetado por uma invasão militar da Rússia iniciada em 24 de fevereiro e que se prolonga até hoje, com várias cidades cercadas, incluindo a capital Kiev.

“Também convidamos todos aqueles que vão participar a trazerem algo consigo – uma fita, uma roupa, o que quiserem – que tenha as cores da Ucrânia. Será mais uma forma de estarmos em sintonia e sentirmos esta Páscoa como um tempo especial, um tempo de pedir a Deus a paz que o mundo precisa e que pode faltar, como agora percebemos, em qualquer momento”, acrescentou.

A paróquia de Tavira pediu ainda aos fiéis para, na Procissão da Ressurreição, no domingo de Páscoa, pelas 10:00, levarem “flores amarelas e azuis” e juntarem-se às orações pela Ucrânia.

“Vamos rezar pela cidade de Tavira, mas também pelas cidades mártires da Ucrânia, como Mariupol, pelas pessoas que nada têm, pelos que estão doentes e pelos que morreram, para que Cristo lhes garanta a ressurreição, que se celebra no dia de Páscoa”, concluiu, apelando à participação de “crentes e não crentes” e “nacionais ou estrangeiros” nestas iniciativas.