Conan Osíris atua este sábado em Faro

Conan Osíris vai marcar presença na Associação Recreativa e Cultural de Músicos, em Faro, no próximo sábado, dia 13 de abril, às 22h00, para um concerto integrado no circuito de promoção do Festival SBSR. Esta iniciativa inicia as comemorações das 25 edições do Super Bock Super Rock, mas também marca as comemorações da associação farense, que completa 29 anos em 2019.

Conan Osíris é o alter ego de Tiago Miranda, um artista que ganhou popularidade a nível nacional graças a sua participação no Festival da Canção com o tema “Telemóveis”. As suas influências são várias e inspira-se a partir de géneros distintos como o fado, o hip hop, o canto cigano e até metal.

Os bilhetes para o concerto custam 10 euros com direito a uma bebida e só poderão ser adquiridos amanhã, sábado, a partir das 15h00, na sede da Associação Recreativa e Cultural de Músicos, na zona histórica de Faro.