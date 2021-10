Concelho de Lagos já tem mais de duas dezenas de oleões

Com a cedência de cinco oleões ao município, o concelho de Lagos tem agora um total de 21 equipamentos de recolha deste tipo de resíduos distribuídos pelo território, anunciou a autarquia.

Zonas do concelho como o Sargaçal e Portelas passam agora a contar com oleões, além do reforço de outras áreas em Lagos, Chinicato e Luz.

Os cinco oleões cedidos à Câmara Municipal de Lagos foram entregues gratuitamente no âmbito do protocolo de parceria entre a autarquia e a empresa Reciclimpa.

O óleo alimentar usado deve ser colocado nos equipamentos dentro de uma garrafa de plástico usada e devidamente fechada.

Esta ação tem como objetivo “a correta separação e deposição dos óleos alimentares usados, provenientes do setor doméstico”, que irá “permitir a valorização deste resíduo em biodiesel, contribuindo, deste modo, para promover a economia circular”.

Segundo o comunicado, os serviços de ambiente da autarquia do concelho de Lagos procederam ainda à substituição de todos os autocolantes existentes nos equipamentos.

